https://ria.ru/20240112/blinken-1920863355.html

США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен

США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.01.2024

США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил в социальной сети X, что завершил поездку на Ближний Восток, где... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:41

2024-01-12T09:41

2024-01-12T09:41

в мире

сша

йемен

ближний восток

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хезболла

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил в социальной сети X, что завершил поездку на Ближний Восток, где встретился с лидерами, готовыми работать ради мира в регионе, отметил, что Вашингтон намерен использовать дипломатию для урегулирования ситуации. "Я только что завершил поездку с 10 остановками, которая привела нас из Турции в Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный Берег, Бахрейн и Египет... По всему региону я встречался с лидерами, которые готовы предпринять шаги и взять на себя обязательства, необходимые как для будущего Газы, так и для долгосрочного мира и безопасности в регионе", - написал Блинкен. Он также выложил видеообращение, в котором заявил, что страны Ближнего Востока видят путь, который даст Израилю необходимую безопасность, палестинцам - государство, которое они заслуживают, а также объединит регион и изолирует таких игроков, как Иран и его "прокси": палестинское движение ХАМАС, ливанское движение "Хезболлах" и повстанцев-хуситов в Йемене. Блинкен отметил приверженность США в предстоящие "дни, недели и месяцы" использовать дипломатию в рамках урегулирования в регионе. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкеви, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920842329.html

сша

йемен

ближний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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