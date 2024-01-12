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США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.01.2024
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09:41 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/blinken-1920863355.html
США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен
США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен - РИА Новости, 12.01.2024
США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил в социальной сети X, что завершил поездку на Ближний Восток, где... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:41
2024-01-12T09:41
в мире
сша
йемен
ближний восток
джо байден
энтони блинкен
хамас
хезболла
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил в социальной сети X, что завершил поездку на Ближний Восток, где встретился с лидерами, готовыми работать ради мира в регионе, отметил, что Вашингтон намерен использовать дипломатию для урегулирования ситуации. "Я только что завершил поездку с 10 остановками, которая привела нас из Турции в Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный Берег, Бахрейн и Египет... По всему региону я встречался с лидерами, которые готовы предпринять шаги и взять на себя обязательства, необходимые как для будущего Газы, так и для долгосрочного мира и безопасности в регионе", - написал Блинкен. Он также выложил видеообращение, в котором заявил, что страны Ближнего Востока видят путь, который даст Израилю необходимую безопасность, палестинцам - государство, которое они заслуживают, а также объединит регион и изолирует таких игроков, как Иран и его "прокси": палестинское движение ХАМАС, ливанское движение "Хезболлах" и повстанцев-хуситов в Йемене. Блинкен отметил приверженность США в предстоящие "дни, недели и месяцы" использовать дипломатию в рамках урегулирования в регионе. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкеви, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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в мире, сша, йемен, ближний восток, джо байден, энтони блинкен, хамас, хезболла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Йемен, Ближний Восток, Джо Байден, Энтони Блинкен, ХАМАС, Хезболла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США готовы работать над миром на Ближнем Востоке, заявил Блинкен

Блинкен заявил, что США и Ближний Восток готовы работать над миром в регионе

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ударов США по позициям хуситов в Йемене заявил в социальной сети X, что завершил поездку на Ближний Восток, где встретился с лидерами, готовыми работать ради мира в регионе, отметил, что Вашингтон намерен использовать дипломатию для урегулирования ситуации.
"Я только что завершил поездку с 10 остановками, которая привела нас из Турции в Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный Берег, Бахрейн и Египет... По всему региону я встречался с лидерами, которые готовы предпринять шаги и взять на себя обязательства, необходимые как для будущего Газы, так и для долгосрочного мира и безопасности в регионе", - написал Блинкен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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Он также выложил видеообращение, в котором заявил, что страны Ближнего Востока видят путь, который даст Израилю необходимую безопасность, палестинцам - государство, которое они заслуживают, а также объединит регион и изолирует таких игроков, как Иран и его "прокси": палестинское движение ХАМАС, ливанское движение "Хезболлах" и повстанцев-хуситов в Йемене.
Блинкен отметил приверженность США в предстоящие "дни, недели и месяцы" использовать дипломатию в рамках урегулирования в регионе.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкеви, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение "Ансар Алла" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Хуситы пригрозили высокой ценой США и Британии за массированную атаку
04:06
 
В миреСШАЙеменБлижний ВостокДжо БайденЭнтони БлинкенХАМАСХезболлаМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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