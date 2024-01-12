https://ria.ru/20240112/blindazhi-1920978178.html

Козельский мехзавод начал выпускать блиндажи для военных в зоне СВО

Козельский мехзавод начал выпускать блиндажи для военных в зоне СВО - РИА Новости, 12.01.2024

Козельский мехзавод начал выпускать блиндажи для военных в зоне СВО

Козельский механический завод в Калужской области начал выпускать блиндажи для фронта СВО, разработав проект с учетом пожеланий бойцов с передовой, сообщает... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:13

2024-01-12T16:13

2024-01-12T16:13

надежные люди

калужская область

козельский район

козельск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Козельский механический завод в Калужской области начал выпускать блиндажи для фронта СВО, разработав проект с учетом пожеланий бойцов с передовой, сообщает правительство региона. "Козельский механический завод начал выпускать блиндажи для наших защитников, налаживания их быта в суровых условиях. Проект укрытия "Крот" разработан с учётом пожеланий бойцов с передовой. Конструкция бескаркасная, её можно собрать вдвоём за пару часов", - говорится в сообщении. Блиндаж обеспечивает защиту от влаги, грызунов и насекомых. Первую партию уже используют на фронте, отмечают власти. Глава администрации Козельского района Елена Слабова написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что завод на связи с воинами и при необходимости готов внести изменения в конструкцию. Слабова отметила, что также для СВО на мехзаводе в Козельске выпускают буржуйки и малогабаритные печки для разогрева и приготовления еды.

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920811139.html

калужская область

козельский район

козельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, козельский район, козельск