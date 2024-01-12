Рейтинг@Mail.ru
Козельский мехзавод начал выпускать блиндажи для военных в зоне СВО - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:13 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/blindazhi-1920978178.html
Козельский мехзавод начал выпускать блиндажи для военных в зоне СВО
Козельский мехзавод начал выпускать блиндажи для военных в зоне СВО - РИА Новости, 12.01.2024
Козельский мехзавод начал выпускать блиндажи для военных в зоне СВО
Козельский механический завод в Калужской области начал выпускать блиндажи для фронта СВО, разработав проект с учетом пожеланий бойцов с передовой, сообщает... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:13
2024-01-12T16:13
надежные люди
калужская область
козельский район
козельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920976635_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_e8dd47bc0623804dcdd5636e56784f62.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Козельский механический завод в Калужской области начал выпускать блиндажи для фронта СВО, разработав проект с учетом пожеланий бойцов с передовой, сообщает правительство региона. "Козельский механический завод начал выпускать блиндажи для наших защитников, налаживания их быта в суровых условиях. Проект укрытия "Крот" разработан с учётом пожеланий бойцов с передовой. Конструкция бескаркасная, её можно собрать вдвоём за пару часов", - говорится в сообщении. Блиндаж обеспечивает защиту от влаги, грызунов и насекомых. Первую партию уже используют на фронте, отмечают власти. Глава администрации Козельского района Елена Слабова написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что завод на связи с воинами и при необходимости готов внести изменения в конструкцию. Слабова отметила, что также для СВО на мехзаводе в Козельске выпускают буржуйки и малогабаритные печки для разогрева и приготовления еды.
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920811139.html
калужская область
козельский район
козельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920976635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_324aaffd7e671d15b52e49bdf946a288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, козельский район, козельск
Надежные люди, Калужская область, Козельский район, Козельск
Козельский мехзавод начал выпускать блиндажи для военных в зоне СВО

Козельский мехзавод в Калужской области начал выпускать блиндажи для фронта СВО

© Фото : Елена Слабова/ВКонтактеНа Козельском механическом заводе освоили выпуск блиндажей укрытий "Крот"
На Козельском механическом заводе освоили выпуск блиндажей укрытий Крот - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Елена Слабова/ВКонтакте
На Козельском механическом заводе освоили выпуск блиндажей укрытий "Крот"
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Козельский механический завод в Калужской области начал выпускать блиндажи для фронта СВО, разработав проект с учетом пожеланий бойцов с передовой, сообщает правительство региона.
"Козельский механический завод начал выпускать блиндажи для наших защитников, налаживания их быта в суровых условиях. Проект укрытия "Крот" разработан с учётом пожеланий бойцов с передовой. Конструкция бескаркасная, её можно собрать вдвоём за пару часов", - говорится в сообщении.
Блиндаж обеспечивает защиту от влаги, грызунов и насекомых. Первую партию уже используют на фронте, отмечают власти.
Глава администрации Козельского района Елена Слабова написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что завод на связи с воинами и при необходимости готов внести изменения в конструкцию.
Слабова отметила, что также для СВО на мехзаводе в Козельске выпускают буржуйки и малогабаритные печки для разогрева и приготовления еды.
Энгельсское Боевое Братство доставило гумпомощь в 19 подразделений - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Саратовская область передала стройматериалы и печи-"буржуйки" в зону СВО
11 января, 20:19
 
Надежные людиКалужская областьКозельский районКозельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала