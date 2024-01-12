Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ самолетного типа
© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
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"Двенадцатого января около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне Киев пытался атаковать дронами сразу несколько областей — Калужскую, Ростовскую и Тульскую. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, повреждения получило техническое сооружение насосной станции на окраине Калуги. При этом обошлось без возгораний и пострадавших, уточнил он.
В минувший вторник украинские войска также пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника и РСЗО "Ураган". Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели, отметили в Минобороны.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.