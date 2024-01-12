https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920962230.html

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.01.2024

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:22

2024-01-12T15:22

2024-01-12T15:58

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Двенадцатого января около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне Киев пытался атаковать дронами сразу несколько областей — Калужскую, Ростовскую и Тульскую. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, повреждения получило техническое сооружение насосной станции на окраине Калуги. При этом обошлось без возгораний и пострадавших, уточнил он.В минувший вторник украинские войска также пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника и РСЗО "Ураган". Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели, отметили в Минобороны.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)