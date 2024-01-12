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Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 12.01.2024 (обновлено: 15:58 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/bespilotnik-1920962230.html
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 12.01.2024
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:22
2024-01-12T15:58
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.&quot;Двенадцатого января около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне Киев пытался атаковать дронами сразу несколько областей — Калужскую, Ростовскую и Тульскую. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, повреждения получило техническое сооружение насосной станции на окраине Калуги. При этом обошлось без возгораний и пострадавших, уточнил он.В минувший вторник украинские войска также пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника и РСЗО "Ураган". Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели, отметили в Минобороны.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ самолетного типа

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
«

"Двенадцатого января около 14:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Мэр Белгорода рассказал о последствиях массированного обстрела города
11 января, 17:19
Уточняется, что дежурные силы ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне Киев пытался атаковать дронами сразу несколько областей — Калужскую, Ростовскую и Тульскую. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, повреждения получило техническое сооружение насосной станции на окраине Калуги. При этом обошлось без возгораний и пострадавших, уточнил он.
В минувший вторник украинские войска также пытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника и РСЗО "Ураган". Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели, отметили в Минобороны.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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