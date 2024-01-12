https://ria.ru/20240112/belgorod-1920854837.html

Белгородские власти хотят защитить остановки общественного транспорта

Белгородские власти хотят защитить остановки общественного транспорта - РИА Новости, 12.01.2024

Белгородские власти хотят защитить остановки общественного транспорта

Рассматривается идея установить модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны, возле остановок общественного транспорта в Белгороде,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:32

2024-01-12T08:32

2024-01-12T08:32

безопасность

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919759387_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1d9e8257b8b2dfb77082be40bd5cc7b.jpg

БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Рассматривается идея установить модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны, возле остановок общественного транспорта в Белгороде, также власти уже укрепили порядка 15 остановок блоками и мешками с песком, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее глава региона объявил о проработке вопроса укрепления стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. Власти рассматривают возможность установки бетонных блоков и мешков с песком. "За последние дни 9 остановок обложены мешками с песком, 5 остановок обложены бетонными плитами. Есть очень хорошая идея со стороны мэра Белгорода Валентина Валентиновича Демидова использовать модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор добавил, что планируется устанавливать конструкции в местах скопления жителей, в том числе там, где невозможно обложить остановки мешками с песком или блоками. По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов, выпушенных со стороны Украины. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах.

https://ria.ru/20240111/gladkov-1920788570.html

https://ria.ru/20240111/obstrel-1920776434.html

белгород

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины