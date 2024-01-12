Белгородские власти хотят защитить остановки общественного транспорта
Белгородские власти хотят использовать защитные конструкции на остановках
Машина, поврежденная в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Рассматривается идея установить модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны, возле остановок общественного транспорта в Белгороде, также власти уже укрепили порядка 15 остановок блоками и мешками с песком, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее глава региона объявил о проработке вопроса укрепления стеклянных остановок в Белгороде для повышения безопасности жителей, использующих общественный транспорт. Власти рассматривают возможность установки бетонных блоков и мешков с песком.
"За последние дни 9 остановок обложены мешками с песком, 5 остановок обложены бетонными плитами. Есть очень хорошая идея со стороны мэра Белгорода Валентина Валентиновича Демидова использовать модульные конструкции, которые изготавливаются для министерства обороны", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор добавил, что планируется устанавливать конструкции в местах скопления жителей, в том числе там, где невозможно обложить остановки мешками с песком или блоками.
По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов, выпушенных со стороны Украины. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах.