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Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 12.01.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
20:04 12.01.2024 (обновлено: 20:35 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/baza-1921048855.html
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 12.01.2024
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
Американская база Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии подверглась атаке дронов, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:04
2024-01-12T20:35
война в сирии
в мире
сирия
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ДАМАСК, 12 янв — РИА Новости. Американская база Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии подверглась атаке дронов, сообщил РИА Новости местный источник. &quot;Американская база в Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии атакована БПЛА&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на базе прозвучали три взрыва, в небе над районом поднялся столб дыма. Ранее сегодня источник сообщал о ракетном обстреле американской базы в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как уточнялось, нападавшие выпустили шесть снарядов. Два из них упали на территории месторождения, остальные рухнули неподалеку.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов. Минувшей ночью США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти действия как террористическое варварство. По его словам, США и Великобритания совершили преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные нанесли 73 удара по Йемену. В итоге погибли пять бойцов "Ансар Алла", ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240112/baza-1920973380.html
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ансар алла, сша
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Ансар Алла, США
Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии

Базу США на северо-востоке Сирии атаковали беспилотники, прозвучали три взрыва

© AP Photo / Darko BandicВертолеты на военной базе США в Сирии
Вертолеты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Вертолеты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 12 янв — РИА Новости. Американская база Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии подверглась атаке дронов, сообщил РИА Новости местный источник.
«

"Американская база в Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии атакована БПЛА", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на базе прозвучали три взрыва, в небе над районом поднялся столб дыма.
Ранее сегодня источник сообщал о ракетном обстреле американской базы в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как уточнялось, нападавшие выпустили шесть снарядов. Два из них упали на территории месторождения, остальные рухнули неподалеку.
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник
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С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
Минувшей ночью США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти действия как террористическое варварство. По его словам, США и Великобритания совершили преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные нанесли 73 удара по Йемену. В итоге погибли пять бойцов "Ансар Алла", ранения получили еще шесть.
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