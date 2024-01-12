https://ria.ru/20240112/baza-1921048855.html

Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии

Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 12.01.2024

Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии

Американская база Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии подверглась атаке дронов, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T20:04

2024-01-12T20:04

2024-01-12T20:35

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ДАМАСК, 12 янв — РИА Новости. Американская база Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии подверглась атаке дронов, сообщил РИА Новости местный источник. "Американская база в Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии атакована БПЛА", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на базе прозвучали три взрыва, в небе над районом поднялся столб дыма. Ранее сегодня источник сообщал о ракетном обстреле американской базы в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как уточнялось, нападавшие выпустили шесть снарядов. Два из них упали на территории месторождения, остальные рухнули неподалеку.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов. Минувшей ночью США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти действия как террористическое варварство. По его словам, США и Великобритания совершили преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные нанесли 73 удара по Йемену. В итоге погибли пять бойцов "Ансар Алла", ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240112/baza-1920973380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ансар алла, сша