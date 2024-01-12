Источник сообщил об атаке беспилотников на американскую базу в Сирии
Базу США на северо-востоке Сирии атаковали беспилотники, прозвучали три взрыва
© AP Photo / Darko BandicВертолеты на военной базе США в Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Вертолеты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 12 янв — РИА Новости. Американская база Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии подверглась атаке дронов, сообщил РИА Новости местный источник.
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"Американская база в Хараб Аль-Джир в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии атакована БПЛА", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на базе прозвучали три взрыва, в небе над районом поднялся столб дыма.
Ранее сегодня источник сообщал о ракетном обстреле американской базы в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как уточнялось, нападавшие выпустили шесть снарядов. Два из них упали на территории месторождения, остальные рухнули неподалеку.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
Минувшей ночью США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти действия как террористическое варварство. По его словам, США и Великобритания совершили преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что американские и британские военные нанесли 73 удара по Йемену. В итоге погибли пять бойцов "Ансар Алла", ранения получили еще шесть.