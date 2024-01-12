https://ria.ru/20240112/baza-1920973380.html

Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник

Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2024

Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник

Военная база США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару в пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:59

2024-01-12T15:59

2024-01-12T16:22

сирия

сша

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ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. Военная база США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару в пятницу, сообщил РИА Новости местный источник."По американской базе на газовом месторождении "Конико" выпущено шесть ракет. Две ракеты упали на территории месторождения, остальные - на прилегающей территории", - сообщил источник.После атаки район обстрела патрулируют американские боевые вертолеты, добавил он.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240110/siriya-1920627224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, сша, в мире