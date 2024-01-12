Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник
База США у газового месторождения "Конико" в Сирии подверглась ракетному удару
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. Военная база США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару в пятницу, сообщил РИА Новости местный источник.
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"По американской базе на газовом месторождении "Конико" выпущено шесть ракет. Две ракеты упали на территории месторождения, остальные - на прилегающей территории", - сообщил источник.
После атаки район обстрела патрулируют американские боевые вертолеты, добавил он.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.