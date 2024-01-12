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Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2024
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15:59 12.01.2024 (обновлено: 16:22 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/baza-1920973380.html
Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник
Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2024
Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник
Военная база США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару в пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:59
2024-01-12T16:22
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ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. Военная база США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару в пятницу, сообщил РИА Новости местный источник."По американской базе на газовом месторождении "Конико" выпущено шесть ракет. Две ракеты упали на территории месторождения, остальные - на прилегающей территории", - сообщил источник.После атаки район обстрела патрулируют американские боевые вертолеты, добавил он.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240110/siriya-1920627224.html
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сирия, сша, в мире
Сирия, США, В мире
Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, сообщил источник

База США у газового месторождения "Конико" в Сирии подверглась ракетному удару

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 12 янв - РИА Новости. Военная база США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару в пятницу, сообщил РИА Новости местный источник.
«
"По американской базе на газовом месторождении "Конико" выпущено шесть ракет. Две ракеты упали на территории месторождения, остальные - на прилегающей территории", - сообщил источник.
После атаки район обстрела патрулируют американские боевые вертолеты, добавил он.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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