https://ria.ru/20240112/baykal-1920917820.html
Рыбаки оторвались на льдинах и дрейфуют на Байкале
Рыбаки оторвались на льдинах и дрейфуют на Байкале - РИА Новости, 12.01.2024
Рыбаки оторвались на льдинах и дрейфуют на Байкале
Рыбаков, дрейфующих на двух оторвавшихся льдинах в Байкале, спасают в Кабанском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:22
2024-01-12T13:22
2024-01-12T14:31
происшествия
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байкал
кабанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 12 янв – РИА Новости. Рыбаков, дрейфующих на двух оторвавшихся льдинах в Байкале, спасают в Кабанском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "Во второй половине дня… поступило сообщение о том, что вблизи станции Выдрино Кабанского района оторвало льдину на озере Байкал, на которой предварительно находилось 5 человек. Для оказания помощи привлечено 9 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 2 единицы техники", - говорится в сообщении. На помощь выехали спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве трех человек и двух единиц техники, задействована воздушная подушка "Пиранья-4". Также в ведомстве сообщили об ещё одном происшествии на Байкале - льдина уже с двумя людьми дрейфует в Байкале вблизи Танхоя Кабанского района. "К месту следуют спасатели Посольского ПСП БПСО (поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда - ред.) МЧС России 3 человека и 1 единица техники - судно на воздушной подушке "Хивус-6", - отмечается в сообщении. В пресс-службе МЧС РФ по Бурятии РИА Новости уточнили, что к спасательной операции привлечены спасатели с как с иркутской, так и с бурятской стороны. В общей сложности 12 человек и 6 единиц техники, в том числе МЧС России 6 человек и 4 единицы техники.
https://ria.ru/20230907/rybaki-1894824420.html
https://ria.ru/20230412/rybaki-1864894231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, байкал, кабанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Байкал, Кабанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Рыбаки оторвались на льдинах и дрейфуют на Байкале
В Бурятии спасают рыбаков, дрейфующих на оторвавшихся льдинах в Байкале
УЛАН-УДЭ, 12 янв – РИА Новости. Рыбаков, дрейфующих на двух оторвавшихся льдинах в Байкале, спасают в Кабанском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС.
"Во второй половине дня… поступило сообщение о том, что вблизи станции Выдрино Кабанского района оторвало льдину на озере Байкал, на которой предварительно находилось 5 человек. Для оказания помощи привлечено 9 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России
3 человека и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.
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На помощь выехали спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве трех человек и двух единиц техники, задействована воздушная подушка "Пиранья-4".
Также в ведомстве сообщили об ещё одном происшествии на Байкале - льдина уже с двумя людьми дрейфует в Байкале вблизи Танхоя Кабанского района.
"К месту следуют спасатели Посольского ПСП БПСО (поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда - ред.) МЧС России 3 человека и 1 единица техники - судно на воздушной подушке "Хивус-6", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе МЧС РФ по Бурятии РИА Новости уточнили, что к спасательной операции привлечены спасатели с как с иркутской, так и с бурятской стороны. В общей сложности 12 человек и 6 единиц техники, в том числе МЧС России 6 человек и 4 единицы техники.
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