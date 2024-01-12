https://ria.ru/20240112/baykal-1920917820.html

Рыбаки оторвались на льдинах и дрейфуют на Байкале

Рыбаки оторвались на льдинах и дрейфуют на Байкале - РИА Новости, 12.01.2024

Рыбаки оторвались на льдинах и дрейфуют на Байкале

Рыбаков, дрейфующих на двух оторвавшихся льдинах в Байкале, спасают в Кабанском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:22

2024-01-12T13:22

2024-01-12T14:31

происшествия

россия

байкал

кабанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 12 янв – РИА Новости. Рыбаков, дрейфующих на двух оторвавшихся льдинах в Байкале, спасают в Кабанском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "Во второй половине дня… поступило сообщение о том, что вблизи станции Выдрино Кабанского района оторвало льдину на озере Байкал, на которой предварительно находилось 5 человек. Для оказания помощи привлечено 9 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 2 единицы техники", - говорится в сообщении. На помощь выехали спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве трех человек и двух единиц техники, задействована воздушная подушка "Пиранья-4". Также в ведомстве сообщили об ещё одном происшествии на Байкале - льдина уже с двумя людьми дрейфует в Байкале вблизи Танхоя Кабанского района. "К месту следуют спасатели Посольского ПСП БПСО (поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда - ред.) МЧС России 3 человека и 1 единица техники - судно на воздушной подушке "Хивус-6", - отмечается в сообщении. В пресс-службе МЧС РФ по Бурятии РИА Новости уточнили, что к спасательной операции привлечены спасатели с как с иркутской, так и с бурятской стороны. В общей сложности 12 человек и 6 единиц техники, в том числе МЧС России 6 человек и 4 единицы техники.

https://ria.ru/20230907/rybaki-1894824420.html

https://ria.ru/20230412/rybaki-1864894231.html

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байкал

кабанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, байкал, кабанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)