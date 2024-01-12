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Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
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05:57 12.01.2024 (обновлено: 06:00 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/bayden-1920847222.html
Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену
Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену
Президент США Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударом по Йемену, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:57
2024-01-12T06:00
в мире
сша
йемен
великобритания
джо байден
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударом по Йемену, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News.&quot;У всего этого есть шансы прейти на более высокий уровень. Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну&quot;, — возмутился он.По мнению офицера, Байден должен объяснить американскому народу, для чего Штатам развязывать этот конфликт."Я бы хотел услышать от представителей Белого дома, в чем именно заключается план и как он советует американскому законодательству и конституции", — заявил Дэвис.По данным источников РИА Новости, в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена. Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны "Анасар Аллы", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений со стороны хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.При этом, как заявил член политбюро "Ансар Аллы" Али аль-Кухум, хуситы в ответ на удары по Йемену также атаковали военные базы и объекты Штатов и Британии. МИД правительства Хуситов пообещал, что нападающая сторона "заплатит высокую цену". Минобороны США, в свою очередь, сообщило, что ответных шагов йеменского движения не зафиксировано.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920846515.html
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в мире, сша, йемен, великобритания, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену

Подполковник Дэвис: Байден втягивает США в войну ударами по Йемену

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударом по Йемену, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News.
«

"У всего этого есть шансы прейти на более высокий уровень. Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну", — возмутился он.

По мнению офицера, Байден должен объяснить американскому народу, для чего Штатам развязывать этот конфликт.
"Я бы хотел услышать от представителей Белого дома, в чем именно заключается план и как он советует американскому законодательству и конституции", — заявил Дэвис.
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По данным источников РИА Новости, в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена. Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны "Анасар Аллы", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений со стороны хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
При этом, как заявил член политбюро "Ансар Аллы" Али аль-Кухум, хуситы в ответ на удары по Йемену также атаковали военные базы и объекты Штатов и Британии. МИД правительства Хуситов пообещал, что нападающая сторона "заплатит высокую цену". Минобороны США, в свою очередь, сообщило, что ответных шагов йеменского движения не зафиксировано.
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В миреСШАЙеменВеликобританияДжо БайденВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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