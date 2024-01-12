https://ria.ru/20240112/bayden-1920847222.html

Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену

Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

Американский офицер накинулся на Байдена из-за ударов по Йемену

Президент США Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударом по Йемену, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:57

2024-01-12T05:57

2024-01-12T06:00

в мире

сша

йемен

великобритания

джо байден

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден втягивает страну в войну решением о нанесении ударом по Йемену, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире Fox News."У всего этого есть шансы прейти на более высокий уровень. Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну", — возмутился он.По мнению офицера, Байден должен объяснить американскому народу, для чего Штатам развязывать этот конфликт."Я бы хотел услышать от представителей Белого дома, в чем именно заключается план и как он советует американскому законодательству и конституции", — заявил Дэвис.По данным источников РИА Новости, в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена. Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны "Анасар Аллы", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений со стороны хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.При этом, как заявил член политбюро "Ансар Аллы" Али аль-Кухум, хуситы в ответ на удары по Йемену также атаковали военные базы и объекты Штатов и Британии. МИД правительства Хуситов пообещал, что нападающая сторона "заплатит высокую цену". Минобороны США, в свою очередь, сообщило, что ответных шагов йеменского движения не зафиксировано.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920846515.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920846018.html

сша

йемен

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, йемен, великобритания, джо байден, военная операция сша и британии в йемене