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Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
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00:28 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/bayden-1920832196.html
Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов, пишут СМИ
Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов, пишут СМИ
Сын президента США Хантер Байден не признал в суде Лос-Анджелеса вину в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов, сообщает NBC News. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:28
2024-01-12T00:28
в мире
сша
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден не признал в суде Лос-Анджелеса вину в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов, сообщает NBC News. "В ходе предварительных слушаний в федеральном суде Хантер Байден заявил о своей невиновности по девяти вмененным эпизодам налоговых нарушений", - сообщает телеканал. Ранее сообщалось, что Байдена-младшего привлекают по девяти пунктам обвинения в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Прокуратура настаивает, что вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. По новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита ранее Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным и обусловленным исключительно его фамилией. Адвокаты отмечали, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя "беспрецедентное и противоречащее конституции" дело о нарушениях при обороте оружия, а теперь "через пять лет расследования без каких-либо новых доказательств" о неуплате налогов. В заявлении защиты, полученном РИА Новости, говорилось, что все долги по налогам были полностью погашены, а обвинение было готово разрешить дело вне уголовных рамок. Сам Хантер Байден объяснил свое преследование попытками республиканцев уничтожить президентство его отца, потому что нападки на сына для него невыносимая боль. Об этом говорили и в окружении американского лидера, который, по данным СМИ, более всего печалится из-за ситуации вокруг его сына. Ранее Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была многократно скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Хантер Байден, которому 53 года, - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
https://ria.ru/20240105/khanter_bayden-1919759130.html
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в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов, пишут СМИ

NBC News: Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден не признал в суде Лос-Анджелеса вину в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов, сообщает NBC News.
«
"В ходе предварительных слушаний в федеральном суде Хантер Байден заявил о своей невиновности по девяти вмененным эпизодам налоговых нарушений", - сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что Байдена-младшего привлекают по девяти пунктам обвинения в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Прокуратура настаивает, что вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. По новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы.
Защита ранее Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным и обусловленным исключительно его фамилией. Адвокаты отмечали, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя "беспрецедентное и противоречащее конституции" дело о нарушениях при обороте оружия, а теперь "через пять лет расследования без каких-либо новых доказательств" о неуплате налогов. В заявлении защиты, полученном РИА Новости, говорилось, что все долги по налогам были полностью погашены, а обвинение было готово разрешить дело вне уголовных рамок.
Сам Хантер Байден объяснил свое преследование попытками республиканцев уничтожить президентство его отца, потому что нападки на сына для него невыносимая боль. Об этом говорили и в окружении американского лидера, который, по данным СМИ, более всего печалится из-за ситуации вокруг его сына.
Ранее Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была многократно скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
Хантер Байден, которому 53 года, - первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
СМИ: про Хантера Байдена снимают фильм, показывающий его "светлую" сторону
5 января, 01:48
 
В миреСШАХантер Байден
 
 
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