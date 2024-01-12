В Лондоне умер основатель Московской биеннале современного искусства
В Лондоне умер основатель Московской биеннале современного искусства Бакштейн
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИскусствовед Иосиф Бакштейн на открытии выставки "К вывозу из СССР разрешено..." в Москве
Искусствовед Иосиф Бакштейн на открытии выставки "К вывозу из СССР разрешено..." в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Искусствовед, основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн ушел из жизни в лондонском госпитале, сообщили в пресс-службе Института проблематики современного искусства.
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"Сегодня в Лондоне в госпитале ушел Иосиф Маркович Бакштейн. Его супруга Кэти Диппуэл сообщила, что это было тихо и спокойно", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook*
В Telegram-канале Московской международной биеннале современного искусства сообщили, что он скончался после продолжительной болезни, с которой уже не могли справиться врачи.
"Сегодня только в официальной биографии Иосифа Бакштейна сохранилась запись о его фундаментальном образовании в сфере тяжелого машиностроения. Во всем мире знают его как куратора и искусствоведа: Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства", - говорится в сообщении.
Бакштейн родился в 1945 году. В 1988 году он организовал первую выставку Клуба авангардистов и с тех пор был куратором многих значительных проектов, таких как выставка "ИсKunstво" в Берлине в 1988 году, выставки в Бутырской тюрьме в 1992 году, а также Московской международной биеннале современного искусства.
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