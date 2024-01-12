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В Лондоне умер основатель Московской биеннале современного искусства

В Лондоне умер основатель Московской биеннале современного искусства - РИА Новости, 12.01.2024

В Лондоне умер основатель Московской биеннале современного искусства

Искусствовед, основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн ушел из жизни в лондонском госпитале, сообщили в пресс-службе Института... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:46

2024-01-12T15:46

2024-01-12T15:51

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Искусствовед, основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн ушел из жизни в лондонском госпитале, сообщили в пресс-службе Института проблематики современного искусства. "Сегодня в Лондоне в госпитале ушел Иосиф Маркович Бакштейн. Его супруга Кэти Диппуэл сообщила, что это было тихо и спокойно", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook*В Telegram-канале Московской международной биеннале современного искусства сообщили, что он скончался после продолжительной болезни, с которой уже не могли справиться врачи. "Сегодня только в официальной биографии Иосифа Бакштейна сохранилась запись о его фундаментальном образовании в сфере тяжелого машиностроения. Во всем мире знают его как куратора и искусствоведа: Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства", - говорится в сообщении. Бакштейн родился в 1945 году. В 1988 году он организовал первую выставку Клуба авангардистов и с тех пор был куратором многих значительных проектов, таких как выставка "ИсKunstво" в Берлине в 1988 году, выставки в Бутырской тюрьме в 1992 году, а также Московской международной биеннале современного искусства.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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лондон, facebook, бутырская тюрьма, россия, москва, общество