https://ria.ru/20240112/avtobus-1921051985.html

Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть пострадавшие

Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.01.2024

Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть пострадавшие

Автобус упал с высоты примерно в 10 метров на железную дорогу во французском департаменте Приморские Альпы на юго-востоке страны, два подростка получили тяжёлые РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T20:34

2024-01-12T20:34

2024-01-12T20:34

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франция

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ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Автобус упал с высоты примерно в 10 метров на железную дорогу во французском департаменте Приморские Альпы на юго-востоке страны, два подростка получили тяжёлые ранения, сообщил в пятницу телеканал TF1 со ссылкой на экстренные службы. "Автобус метрополии, перевозящий нескольких пассажиров, упал примерно с десяти метров на пути железной дороги … Трое пострадавших, среди которых двое тяжелораненых несовершеннолетних 14 лет … были доставлены в больницу", - говорится в сообщении телеканала. Третьим пострадавшим является сам водитель, о его состоянии не сообщается, передаёт TF1. По информации телеканала, после падения в автобусе произошло возгорание, однако огонь удалось быстро потушить с помощью брандспойта для пены. Железная дорога была перекрыта. Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, начато расследование, сказано в материале. Похожая авария произошла в Италии в минувшем октябре, трагедия унесла жизни 21 человека. Автобус пробил дорожное заграждение на эстакаде в районе железнодорожной станции пригорода Венеции Местре и упал с высоты десятка метров. Пассажирами электробуса были туристы, направлявшиеся на один из местных кемпингов. Среди погибших оказались девять граждан Украины. В рамках расследования рассматривается основная версия о внезапном недомогании водителя, который погиб при падении. Представитель мэрии Венеции сообщал РИА Новости, что для установления причин аварии потребуются результаты медэкспертизы.

https://ria.ru/20240102/turtsiya-1919437428.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция