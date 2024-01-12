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Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.01.2024
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20:34 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/avtobus-1921051985.html
Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть пострадавшие
Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.01.2024
Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть пострадавшие
Автобус упал с высоты примерно в 10 метров на железную дорогу во французском департаменте Приморские Альпы на юго-востоке страны, два подростка получили тяжёлые РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:34
2024-01-12T20:34
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ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Автобус упал с высоты примерно в 10 метров на железную дорогу во французском департаменте Приморские Альпы на юго-востоке страны, два подростка получили тяжёлые ранения, сообщил в пятницу телеканал TF1 со ссылкой на экстренные службы. "Автобус метрополии, перевозящий нескольких пассажиров, упал примерно с десяти метров на пути железной дороги … Трое пострадавших, среди которых двое тяжелораненых несовершеннолетних 14 лет … были доставлены в больницу", - говорится в сообщении телеканала. Третьим пострадавшим является сам водитель, о его состоянии не сообщается, передаёт TF1. По информации телеканала, после падения в автобусе произошло возгорание, однако огонь удалось быстро потушить с помощью брандспойта для пены. Железная дорога была перекрыта. Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, начато расследование, сказано в материале. Похожая авария произошла в Италии в минувшем октябре, трагедия унесла жизни 21 человека. Автобус пробил дорожное заграждение на эстакаде в районе железнодорожной станции пригорода Венеции Местре и упал с высоты десятка метров. Пассажирами электробуса были туристы, направлявшиеся на один из местных кемпингов. Среди погибших оказались девять граждан Украины. В рамках расследования рассматривается основная версия о внезапном недомогании водителя, который погиб при падении. Представитель мэрии Венеции сообщал РИА Новости, что для установления причин аварии потребуются результаты медэкспертизы.
https://ria.ru/20240102/turtsiya-1919437428.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть пострадавшие

TF1: во Франции автобус упал на железнодорожные пути, 2 подростка тяжело ранены

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Автобус упал с высоты примерно в 10 метров на железную дорогу во французском департаменте Приморские Альпы на юго-востоке страны, два подростка получили тяжёлые ранения, сообщил в пятницу телеканал TF1 со ссылкой на экстренные службы.
«
"Автобус метрополии, перевозящий нескольких пассажиров, упал примерно с десяти метров на пути железной дороги … Трое пострадавших, среди которых двое тяжелораненых несовершеннолетних 14 лет … были доставлены в больницу", - говорится в сообщении телеканала.
Третьим пострадавшим является сам водитель, о его состоянии не сообщается, передаёт TF1.
По информации телеканала, после падения в автобусе произошло возгорание, однако огонь удалось быстро потушить с помощью брандспойта для пены. Железная дорога была перекрыта.
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Отмечается, что, по предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, начато расследование, сказано в материале.
Похожая авария произошла в Италии в минувшем октябре, трагедия унесла жизни 21 человека. Автобус пробил дорожное заграждение на эстакаде в районе железнодорожной станции пригорода Венеции Местре и упал с высоты десятка метров. Пассажирами электробуса были туристы, направлявшиеся на один из местных кемпингов. Среди погибших оказались девять граждан Украины.
В рамках расследования рассматривается основная версия о внезапном недомогании водителя, который погиб при падении. Представитель мэрии Венеции сообщал РИА Новости, что для установления причин аварии потребуются результаты медэкспертизы.
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