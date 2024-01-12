https://ria.ru/20240112/avstriya-1920989910.html

Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории

Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории - РИА Новости, 12.01.2024

Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории

Россия получила официальное согласие Австрии на проведение 17 марта текущего года выборов российского президента на территории республики, заявил журналистам... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:39

2024-01-12T16:39

2024-01-12T16:52

выборы президента россии — 2024

россия

австрия

дмитрий любинский

вена

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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Россия получила официальное согласие Австрии на проведение 17 марта текущего года выборов российского президента на территории республики, заявил журналистам посол РФ Дмитрий Любинский."Получено официальное согласие австрийских властей (вербальная нота МИД Австрии от 12 января 2024 года) на проведение 17 марта 2024 года выборов президента Российской Федерации на территории Австрийской Республики с учетом соблюдения принципа взаимности", - отметил дипломат.Он уточнил, что в этот день с 8.00 (с 10.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) в зданиях посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге будут открыты два избирательных участка. В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет."Отметим также, что соответствующая информация, по нашей просьбе, доведена до сведения австрийских правоохранительных органов, непосредственно с которыми посольство продолжит обсуждение всех необходимых мер обеспечения безопасности избирательного процесса", - добавил Любинский.

https://ria.ru/20240112/vybory-1920972421.html

россия

австрия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, австрия, дмитрий любинский, вена