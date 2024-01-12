https://ria.ru/20240112/avstriya-1920989910.html
Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории
Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории - РИА Новости, 12.01.2024
Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории
Россия получила официальное согласие Австрии на проведение 17 марта текущего года выборов российского президента на территории республики, заявил журналистам... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:39
2024-01-12T16:39
2024-01-12T16:52
выборы президента россии — 2024
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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Россия получила официальное согласие Австрии на проведение 17 марта текущего года выборов российского президента на территории республики, заявил журналистам посол РФ Дмитрий Любинский."Получено официальное согласие австрийских властей (вербальная нота МИД Австрии от 12 января 2024 года) на проведение 17 марта 2024 года выборов президента Российской Федерации на территории Австрийской Республики с учетом соблюдения принципа взаимности", - отметил дипломат.Он уточнил, что в этот день с 8.00 (с 10.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) в зданиях посольства РФ в Вене и генконсульства в Зальцбурге будут открыты два избирательных участка. В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет."Отметим также, что соответствующая информация, по нашей просьбе, доведена до сведения австрийских правоохранительных органов, непосредственно с которыми посольство продолжит обсуждение всех необходимых мер обеспечения безопасности избирательного процесса", - добавил Любинский.
https://ria.ru/20240112/vybory-1920972421.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, дмитрий любинский, вена
Выборы президента России — 2024, Россия, Австрия, Дмитрий Любинский, Вена
Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории
Россия получила согласие Австрии на проведение президентских выборов 17 марта
ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Россия получила официальное согласие Австрии на проведение 17 марта текущего года выборов российского президента на территории республики, заявил журналистам посол РФ Дмитрий Любинский.
"Получено официальное согласие австрийских властей (вербальная нота МИД Австрии от 12 января 2024 года) на проведение 17 марта 2024 года выборов президента Российской Федерации на территории Австрийской Республики с учетом соблюдения принципа взаимности", - отметил дипломат.
Он уточнил, что в этот день с 8.00 (с 10.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) в зданиях посольства РФ в Вене
и генконсульства в Зальцбурге
будут открыты два избирательных участка. В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет.
"Отметим также, что соответствующая информация, по нашей просьбе, доведена до сведения австрийских правоохранительных органов, непосредственно с которыми посольство продолжит обсуждение всех необходимых мер обеспечения безопасности избирательного процесса", - добавил Любинский.
ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России