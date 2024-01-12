https://ria.ru/20240112/aviaudary-1921011300.html

Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН

Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН - РИА Новости, 12.01.2024

Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН

Удары США и Британии по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, соответствуют Уставу... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:22

2024-01-12T17:22

2024-01-12T17:23

в мире

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оон

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удары США и Британии по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, соответствуют Уставу ООН и направлены на предотвращение атак в Красном море, заявило министерство иностранных дел Германии. "Ответ наших партнеров, США и Британии, был нацелен на военную инфраструктуру хуситов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, и соответствует Уставу ООН. Нашей целью остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море", - говорится в публикации министерства в соцсети X. Подчеркивается, что хуситы уже несколько недель нападают на торговые и военные суда в Красном море и берут в заложники членов экипажей. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920854736.html

сша

йемен

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, сша, йемен, красное море, ллойд остин, джо байден, оон, министерство обороны сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене