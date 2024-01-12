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Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН - РИА Новости, 12.01.2024
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17:22 12.01.2024 (обновлено: 17:23 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/aviaudary-1921011300.html
Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН
Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН - РИА Новости, 12.01.2024
Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН
Удары США и Британии по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, соответствуют Уставу... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:22
2024-01-12T17:23
в мире
сша
йемен
красное море
ллойд остин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удары США и Британии по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, соответствуют Уставу ООН и направлены на предотвращение атак в Красном море, заявило министерство иностранных дел Германии. "Ответ наших партнеров, США и Британии, был нацелен на военную инфраструктуру хуситов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, и соответствует Уставу ООН. Нашей целью остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море", - говорится в публикации министерства в соцсети X. Подчеркивается, что хуситы уже несколько недель нападают на торговые и военные суда в Красном море и берут в заложники членов экипажей. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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йемен
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в мире, сша, йемен, красное море, ллойд остин, джо байден, оон, министерство обороны сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Красное море, Ллойд Остин, Джо Байден, ООН, Министерство обороны США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН

МИД Германии: целью авиаударов по позициям хуситов является предотвращение атак

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удары США и Британии по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, соответствуют Уставу ООН и направлены на предотвращение атак в Красном море, заявило министерство иностранных дел Германии.
"Ответ наших партнеров, США и Британии, был нацелен на военную инфраструктуру хуситов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, и соответствует Уставу ООН. Нашей целью остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море", - говорится в публикации министерства в соцсети X.
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Подчеркивается, что хуситы уже несколько недель нападают на торговые и военные суда в Красном море и берут в заложники членов экипажей.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреСШАЙеменКрасное мореЛлойд ОстинДжо БайденООНМинистерство обороны СШААнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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