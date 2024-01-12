Германия считает авиаудары по хуситам соответствующими Уставу ООН
МИД Германии: целью авиаударов по позициям хуситов является предотвращение атак
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удары США и Британии по позициям хуситов - поддерживаемому Ираном и правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, соответствуют Уставу ООН и направлены на предотвращение атак в Красном море, заявило министерство иностранных дел Германии.
"Ответ наших партнеров, США и Британии, был нацелен на военную инфраструктуру хуситов, чтобы предотвратить дальнейшие нападения, и соответствует Уставу ООН. Нашей целью остается снижение напряженности и восстановление стабильности в Красном море", - говорится в публикации министерства в соцсети X.
Подчеркивается, что хуситы уже несколько недель нападают на торговые и военные суда в Красном море и берут в заложники членов экипажей.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.