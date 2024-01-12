https://ria.ru/20240112/avariya-1921069712.html

В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода

В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода - РИА Новости, 12.01.2024

В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода

Занятия в корпусе РЭУ имени Плеханова, где произошла авария системы пожарного водопровода, не проводились в связи с проведением сессии, никто не пострадал,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T23:01

2024-01-12T23:01

2024-01-12T23:01

происшествия

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Занятия в корпусе РЭУ имени Плеханова, где произошла авария системы пожарного водопровода, не проводились в связи с проведением сессии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В результате аварии системы пожарного водопровода 10 января по причине температурных качелей в чердачном помещении учебного корпуса Плехановского университета никто не пострадал... В связи с проведением сессии занятия в корпусе не велись. Университет работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. В вузе пояснили, что протечка воды образовалась в под потолком, в результате произошло обрушение гипсокартонной подшивки потолка, дежурные службы университета оперативно устранили последствия аварии. Система отопления и водоснабжения университета не пострадала, система пожарной безопасности учебного корпуса исправна и отвечает всем нормам безопасности, заключили в РЭУ имени Плеханова.

https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рэу имени г. в. плеханова