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В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода
В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода - РИА Новости, 12.01.2024
В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода
Занятия в корпусе РЭУ имени Плеханова, где произошла авария системы пожарного водопровода, не проводились в связи с проведением сессии, никто не пострадал,... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T23:01
2024-01-12T23:01
2024-01-12T23:01
происшествия
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Занятия в корпусе РЭУ имени Плеханова, где произошла авария системы пожарного водопровода, не проводились в связи с проведением сессии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В результате аварии системы пожарного водопровода 10 января по причине температурных качелей в чердачном помещении учебного корпуса Плехановского университета никто не пострадал... В связи с проведением сессии занятия в корпусе не велись. Университет работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. В вузе пояснили, что протечка воды образовалась в под потолком, в результате произошло обрушение гипсокартонной подшивки потолка, дежурные службы университета оперативно устранили последствия аварии. Система отопления и водоснабжения университета не пострадала, система пожарной безопасности учебного корпуса исправна и отвечает всем нормам безопасности, заключили в РЭУ имени Плеханова.
https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html
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происшествия, рэу имени г. в. плеханова
Происшествия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода
В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода, пострадавших нет