https://ria.ru/20240112/ataka-1920940792.html

Чехию заранее проинформировали об атаке на Йемен

Чехию заранее проинформировали об атаке на Йемен - РИА Новости, 12.01.2024

Чехию заранее проинформировали об атаке на Йемен

Чехия была заранее проинформирована о планах ударов США и Великобритании по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов,... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:28

2024-01-12T14:28

2024-01-12T14:30

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Чехия была заранее проинформирована о планах ударов США и Великобритании по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов, передает в пятницу информагентство ЧТК со ссылкой на документ чешского МИД. "Чехия была заблаговременно проинформирована об ударе возглавляемой США и Великобританией коалиции в Йемене", - говорится в сообщении агентства. Как отметил в полученном агентством документе глава ближневосточного отдела чешского МИД Петр Гладик, Чехия согласна с указываемыми целями операции по устранению препятствий судоходству в Красном море и поддерживает ее проведение. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, военная операция сша и британии в йемене, йемен, чехия