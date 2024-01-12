Чехию заранее проинформировали об атаке на Йемен
МИД Чехии: страну заранее проинформировали об ударах США и Британии по хуситам
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Чехия была заранее проинформирована о планах ударов США и Великобритании по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов, передает в пятницу информагентство ЧТК со ссылкой на документ чешского МИД.
"Чехия была заблаговременно проинформирована об ударе возглавляемой США и Великобританией коалиции в Йемене", - говорится в сообщении агентства.
Как отметил в полученном агентством документе глава ближневосточного отдела чешского МИД Петр Гладик, Чехия согласна с указываемыми целями операции по устранению препятствий судоходству в Красном море и поддерживает ее проведение.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.