США сообщили об атаке на хуситов за несколько часов до нее, заявил Рим
МИД Италии: США сообщили Риму об атаке на хуситов за несколько часов до нее
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
РИМ, 12 янв – РИА Новости. США проинформировали Италию об ударах по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов за несколько часов до них, заявил вице-премьер, глава МИД страны Антонио Таяни.
Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Италии сообщило, что США и Британия спрашивали Италию, желает ли она принять участие в ударах по позициям хуситов, Рим ответил отказом.
"Об ударах этой ночью мы были проинформированы за несколько часов, но мы не можем, так как этого не позволяет конституция, отправлять войска и принять участие в военных действиях без обсуждения в парламенте", - приводит слова Таяни газета il Sole 24 Ore.
По словам Таяни, Италия поддерживает защиту судоходства в Красном море, участвуя в военно-морской миссии "Аталанта". Рим, добавил он, просит более широких полномочий для этой миссии или организации "новой, чтобы гарантировать свободное перемещение товаров".
"Мы политически поддерживаем этот принцип (защиты судоходства – ред.) и участвуем в миссии "Аталанта" с одним из наших фрегатов, но мы не можем участвовать во внезапных военных действиях, даже если это действия по защите международного морского сообщения", - сказал Таяни, которого цитирует новостной телеканал Rainews24.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.