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США сообщили об атаке на хуситов за несколько часов до нее, заявил Рим - РИА Новости, 12.01.2024
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14:15 12.01.2024 (обновлено: 14:51 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ataka-1920936726.html
США сообщили об атаке на хуситов за несколько часов до нее, заявил Рим
США сообщили об атаке на хуситов за несколько часов до нее, заявил Рим - РИА Новости, 12.01.2024
США сообщили об атаке на хуситов за несколько часов до нее, заявил Рим
США проинформировали Италию об ударах по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов за несколько часов до них, заявил... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:15
2024-01-12T14:51
в мире
сша
италия
антонио таяни
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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РИМ, 12 янв – РИА Новости. США проинформировали Италию об ударах по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов за несколько часов до них, заявил вице-премьер, глава МИД страны Антонио Таяни.Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Италии сообщило, что США и Британия спрашивали Италию, желает ли она принять участие в ударах по позициям хуситов, Рим ответил отказом."Об ударах этой ночью мы были проинформированы за несколько часов, но мы не можем, так как этого не позволяет конституция, отправлять войска и принять участие в военных действиях без обсуждения в парламенте", - приводит слова Таяни газета il Sole 24 Ore.По словам Таяни, Италия поддерживает защиту судоходства в Красном море, участвуя в военно-морской миссии "Аталанта". Рим, добавил он, просит более широких полномочий для этой миссии или организации "новой, чтобы гарантировать свободное перемещение товаров"."Мы политически поддерживаем этот принцип (защиты судоходства – ред.) и участвуем в миссии "Аталанта" с одним из наших фрегатов, но мы не можем участвовать во внезапных военных действиях, даже если это действия по защите международного морского сообщения", - сказал Таяни, которого цитирует новостной телеканал Rainews24.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920915917.html
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в мире, сша, италия, антонио таяни, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Италия, Антонио Таяни, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
США сообщили об атаке на хуситов за несколько часов до нее, заявил Рим

МИД Италии: США сообщили Риму об атаке на хуситов за несколько часов до нее

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
РИМ, 12 янв – РИА Новости. США проинформировали Италию об ударах по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов за несколько часов до них, заявил вице-премьер, глава МИД страны Антонио Таяни.
Ранее в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Италии сообщило, что США и Британия спрашивали Италию, желает ли она принять участие в ударах по позициям хуситов, Рим ответил отказом.
"Об ударах этой ночью мы были проинформированы за несколько часов, но мы не можем, так как этого не позволяет конституция, отправлять войска и принять участие в военных действиях без обсуждения в парламенте", - приводит слова Таяни газета il Sole 24 Ore.
По словам Таяни, Италия поддерживает защиту судоходства в Красном море, участвуя в военно-морской миссии "Аталанта". Рим, добавил он, просит более широких полномочий для этой миссии или организации "новой, чтобы гарантировать свободное перемещение товаров".
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Кремль осудил американские и британские удары по Йемену
Вчера, 13:17
"Мы политически поддерживаем этот принцип (защиты судоходства – ред.) и участвуем в миссии "Аталанта" с одним из наших фрегатов, но мы не можем участвовать во внезапных военных действиях, даже если это действия по защите международного морского сообщения", - сказал Таяни, которого цитирует новостной телеканал Rainews24.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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