https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html

Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве

Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 12.01.2024

Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству арестован по обвинению в получении взятки, информирует СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:24

2024-01-12T14:24

2024-01-12T14:27

барнаул

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алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству арестован по обвинению в получении взятки, информирует СУСК РФ по Алтайскому краю. О задержании чиновника за получение взятки в 2 миллиона рублей от бизнесмена СК РФ сообщал накануне. "Сегодня Индустриальным районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе. По данным сайта мэрии Барнаула, должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту занимает Антон Шеломенцев. По данным следствия, в 2020 году подозреваемый через посредника получил взятку в два миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Отмечается, что деньги предназначались за общее покровительство предприятиям бизнесмена, а также возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов. На предпринимателя ранее было заведено уголовное дело о даче взятки. Также расследуется дело против посредника, передавшего взятку, он был арестован еще в ноябре.

https://ria.ru/20240112/vzyatka-1920935683.html

https://ria.ru/20240110/vzyatka-1920502804.html

барнаул

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барнаул, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)