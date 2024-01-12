https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 12.01.2024
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве
Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству арестован по обвинению в получении взятки, информирует СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:24
2024-01-12T14:24
2024-01-12T14:27
барнаул
россия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству арестован по обвинению в получении взятки, информирует СУСК РФ по Алтайскому краю. О задержании чиновника за получение взятки в 2 миллиона рублей от бизнесмена СК РФ сообщал накануне. "Сегодня Индустриальным районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе. По данным сайта мэрии Барнаула, должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту занимает Антон Шеломенцев. По данным следствия, в 2020 году подозреваемый через посредника получил взятку в два миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Отмечается, что деньги предназначались за общее покровительство предприятиям бизнесмена, а также возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов. На предпринимателя ранее было заведено уголовное дело о даче взятки. Также расследуется дело против посредника, передавшего взятку, он был арестован еще в ноябре.
https://ria.ru/20240112/vzyatka-1920935683.html
https://ria.ru/20240110/vzyatka-1920502804.html
барнаул
россия
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барнаул, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Барнаул, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве
СУСК: замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве
БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости.
Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству арестован по обвинению в получении взятки, информирует СУСК
РФ по Алтайскому краю.
О задержании чиновника за получение взятки в 2 миллиона рублей от бизнесмена СК
РФ сообщал накануне.
Под Иваново двух полицейских обвинили в получении взяток автомобилями
"Сегодня Индустриальным районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
По данным сайта мэрии Барнаула, должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту занимает Антон Шеломенцев.
По данным следствия, в 2020 году подозреваемый через посредника получил взятку в два миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Отмечается, что деньги предназначались за общее покровительство предприятиям бизнесмена, а также возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.
На предпринимателя ранее было заведено уголовное дело о даче взятки. Также расследуется дело против посредника, передавшего взятку, он был арестован еще в ноябре.
Суд оставил под стражей офицера ФСБ по делу о взятке от пастора