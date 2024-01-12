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Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 12.01.2024
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14:24 12.01.2024 (обновлено: 14:27 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве - РИА Новости, 12.01.2024
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве
Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству арестован по обвинению в получении взятки, информирует СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:24
2024-01-12T14:27
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БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству арестован по обвинению в получении взятки, информирует СУСК РФ по Алтайскому краю. О задержании чиновника за получение взятки в 2 миллиона рублей от бизнесмена СК РФ сообщал накануне. "Сегодня Индустриальным районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе. По данным сайта мэрии Барнаула, должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту занимает Антон Шеломенцев. По данным следствия, в 2020 году подозреваемый через посредника получил взятку в два миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Отмечается, что деньги предназначались за общее покровительство предприятиям бизнесмена, а также возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов. На предпринимателя ранее было заведено уголовное дело о даче взятки. Также расследуется дело против посредника, передавшего взятку, он был арестован еще в ноябре.
https://ria.ru/20240112/vzyatka-1920935683.html
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барнаул, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Барнаул, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве

СУСК: замглавы Барнаула арестовали по обвинению во взяточничестве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству арестован по обвинению в получении взятки, информирует СУСК РФ по Алтайскому краю.
О задержании чиновника за получение взятки в 2 миллиона рублей от бизнесмена СК РФ сообщал накануне.
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"Сегодня Индустриальным районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
По данным сайта мэрии Барнаула, должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту занимает Антон Шеломенцев.
По данным следствия, в 2020 году подозреваемый через посредника получил взятку в два миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Отмечается, что деньги предназначались за общее покровительство предприятиям бизнесмена, а также возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.
На предпринимателя ранее было заведено уголовное дело о даче взятки. Также расследуется дело против посредника, передавшего взятку, он был арестован еще в ноябре.
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БарнаулРоссияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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