https://ria.ru/20240112/akter-1920994001.html
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками - РИА Новости, 12.01.2024
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками
Актера из сериала "Склифосовский" Богдана Кибалюка задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:54
2024-01-12T16:54
2024-01-12T17:25
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актера из сериала "Склифосовский" Богдана Кибалюка задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "При досмотре у Кибалюка нашли, предположительно, наркотическое вещество, которое направлено на экспертизу. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка", — сказал собеседник агентства. Как уточняется, актера задержали минувшей ночью на юго-востоке Москвы. РИА Новости пока не получило ответа на соответствующий запрос в столичный главк МВД. Согласно информации ресурса "Кино-театр.ру", Кибалюк снимался в сериалах "Склифосовский", "Полицейский с YouТюба", а также в фильме "Подбросы".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новости культуры
Происшествия, Москва, Культура, Новости культуры
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками
Актера из сериала "Склифосовский" задержали, предположительно, с наркотиками
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актера из сериала "Склифосовский" Богдана Кибалюка задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"При досмотре у Кибалюка нашли, предположительно, наркотическое вещество, которое направлено на экспертизу. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка", — сказал собеседник агентства.
Как уточняется, актера задержали минувшей ночью на юго-востоке Москвы.
РИА Новости пока не получило ответа на соответствующий запрос в столичный главк МВД.
Согласно информации ресурса "Кино-театр.ру", Кибалюк снимался в сериалах "Склифосовский", "Полицейский с YouТюба", а также в фильме "Подбросы".
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