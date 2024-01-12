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Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками - РИА Новости, 12.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:54 12.01.2024 (обновлено: 17:25 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/akter-1920994001.html
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками - РИА Новости, 12.01.2024
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками
Актера из сериала "Склифосовский" Богдана Кибалюка задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:54
2024-01-12T17:25
происшествия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актера из сериала "Склифосовский" Богдана Кибалюка задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "При досмотре у Кибалюка нашли, предположительно, наркотическое вещество, которое направлено на экспертизу. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка", — сказал собеседник агентства. Как уточняется, актера задержали минувшей ночью на юго-востоке Москвы. РИА Новости пока не получило ответа на соответствующий запрос в столичный главк МВД. Согласно информации ресурса "Кино-театр.ру", Кибалюк снимался в сериалах "Склифосовский", "Полицейский с YouТюба", а также в фильме "Подбросы".
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происшествия, москва, новости культуры
Происшествия, Москва, Культура, Новости культуры
Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками

Актера из сериала "Склифосовский" задержали, предположительно, с наркотиками

© Фото : Богдан КибалюкАктер Богдан Кибалюк
Актер Богдан Кибалюк - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Богдан Кибалюк
Актер Богдан Кибалюк. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актера из сериала "Склифосовский" Богдана Кибалюка задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"При досмотре у Кибалюка нашли, предположительно, наркотическое вещество, которое направлено на экспертизу. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка", — сказал собеседник агентства.
Как уточняется, актера задержали минувшей ночью на юго-востоке Москвы.
РИА Новости пока не получило ответа на соответствующий запрос в столичный главк МВД.
Согласно информации ресурса "Кино-театр.ру", Кибалюк снимался в сериалах "Склифосовский", "Полицейский с YouТюба", а также в фильме "Подбросы".
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