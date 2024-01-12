https://ria.ru/20240112/akter-1920994001.html

Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками

Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками - РИА Новости, 12.01.2024

Источник: актера из сериала "Склифосовский" задержали с наркотиками

Актера из сериала "Склифосовский" Богдана Кибалюка задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:54

2024-01-12T16:54

2024-01-12T17:25

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актера из сериала "Склифосовский" Богдана Кибалюка задержали в Москве, предположительно, с наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "При досмотре у Кибалюка нашли, предположительно, наркотическое вещество, которое направлено на экспертизу. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка", — сказал собеседник агентства. Как уточняется, актера задержали минувшей ночью на юго-востоке Москвы. РИА Новости пока не получило ответа на соответствующий запрос в столичный главк МВД. Согласно информации ресурса "Кино-театр.ру", Кибалюк снимался в сериалах "Склифосовский", "Полицейский с YouТюба", а также в фильме "Подбросы".

https://ria.ru/20230912/shtraf-1895916376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, новости культуры