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Животным в крымском зоопарке начали привозить елки для ароматерапии - РИА Новости, 11.01.2024
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17:11 11.01.2024 (обновлено: 18:12 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/zoopark-1920773875.html
Животным в крымском зоопарке начали привозить елки для ароматерапии
Животным в крымском зоопарке начали привозить елки для ароматерапии - РИА Новости, 11.01.2024
Животным в крымском зоопарке начали привозить елки для ароматерапии
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму животным начали давать елки для улучшения пищеварения и ароматерапии, сообщил директор учреждения Виктор... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:11
2024-01-11T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму животным начали давать елки для улучшения пищеварения и ароматерапии, сообщил директор учреждения Виктор Жиленко. "Уже начинают нести в зоопарк елочки после новогодних праздников, их даем питомцам как пищевую добавку в небольших количествах. Хвойные улучшают пищеварение и обладают антисептическими свойствами, что благотворно влияет на иммунитет", — сказал он.По словам Жиленко, кролики и нутрии любят грызть иголки и кору, а муфлоны, лани и козы съедают даже ветки. "Кроме этого, елки — это еще и ароматная подстилка, и только после нового года животные могут спать на таком ковре. Таким образом, животные получают сеансы ароматерапии и проходят витаминный курс", — подчеркнул директор. Он уточнил, что перед тем, как принести елку в зоопарк, необходимо снять все украшения и мишуру, чтобы она не попала к животным.
https://ria.ru/20240105/kenguru-1919802863.html
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общество, республика крым
Хорошие новости, Общество, Республика Крым
Животным в крымском зоопарке начали привозить елки для ароматерапии

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр животным дают елки для ароматерапии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКозел у елки в вольере зоопарка
Козел у елки в вольере зоопарка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Козел у елки в вольере зоопарка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму животным начали давать елки для улучшения пищеварения и ароматерапии, сообщил директор учреждения Виктор Жиленко.
"Уже начинают нести в зоопарк елочки после новогодних праздников, их даем питомцам как пищевую добавку в небольших количествах. Хвойные улучшают пищеварение и обладают антисептическими свойствами, что благотворно влияет на иммунитет", — сказал он.
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По словам Жиленко, кролики и нутрии любят грызть иголки и кору, а муфлоны, лани и козы съедают даже ветки.
"Кроме этого, елки — это еще и ароматная подстилка, и только после нового года животные могут спать на таком ковре. Таким образом, животные получают сеансы ароматерапии и проходят витаминный курс", — подчеркнул директор.
Он уточнил, что перед тем, как принести елку в зоопарк, необходимо снять все украшения и мишуру, чтобы она не попала к животным.
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