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Коммунальные службы МО перешли в режим повышенной готовности

Коммунальные службы МО перешли в режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.01.2024

Коммунальные службы МО перешли в режим повышенной готовности

В Московской области коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за непростых погодных условий. Сегодня в регионе столбики термометров... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:10

2024-01-11T18:10

2024-01-11T18:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В Московской области коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за непростых погодных условий. Сегодня в регионе столбики термометров поднялись до ноля градусов, но вечером ожидается похолодание до -13. Об этом сообщил телеканал "360".Глава ГУСТ Светлана Аипова отметила, что сегодня в Московской области местами идет мокрый снег с дождем. Утром улицы расчищали от снега почти 16 тысяч коммунальщиков. Особенно тщательно убирают тротуары, пешеходные дорожки, лестницы и спуски."Дополнительно на маршруты выехали 751 единица метущей техники и 478 погрузчиков и самосвалов. Так как в ближайшие сутки прогнозируют серьезное похолодание, сгребание снега с прометанием и последующей обработкой необходимо выполнить оперативно", – добавила Аипова.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)