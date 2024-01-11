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Коммунальные службы МО перешли в режим повышенной готовности
Коммунальные службы МО перешли в режим повышенной готовности - РИА Новости, 11.01.2024
Коммунальные службы МО перешли в режим повышенной готовности
В Московской области коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за непростых погодных условий. Сегодня в регионе столбики термометров... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:10
2024-01-11T18:10
2024-01-11T18:10
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В Московской области коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за непростых погодных условий. Сегодня в регионе столбики термометров поднялись до ноля градусов, но вечером ожидается похолодание до -13. Об этом сообщил телеканал "360".Глава ГУСТ Светлана Аипова отметила, что сегодня в Московской области местами идет мокрый снег с дождем. Утром улицы расчищали от снега почти 16 тысяч коммунальщиков. Особенно тщательно убирают тротуары, пешеходные дорожки, лестницы и спуски."Дополнительно на маршруты выехали 751 единица метущей техники и 478 погрузчиков и самосвалов. Так как в ближайшие сутки прогнозируют серьезное похолодание, сгребание снега с прометанием и последующей обработкой необходимо выполнить оперативно", – добавила Аипова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости.
В Московской области коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности из-за непростых погодных условий. Сегодня в регионе столбики термометров поднялись до ноля градусов, но вечером ожидается похолодание до -13. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Глава ГУСТ Светлана Аипова отметила, что сегодня в Московской области местами идет мокрый снег с дождем. Утром улицы расчищали от снега почти 16 тысяч коммунальщиков. Особенно тщательно убирают тротуары, пешеходные дорожки, лестницы и спуски.
"Дополнительно на маршруты выехали 751 единица метущей техники и 478 погрузчиков и самосвалов. Так как в ближайшие сутки прогнозируют серьезное похолодание, сгребание снега с прометанием и последующей обработкой необходимо выполнить оперативно", – добавила Аипова.