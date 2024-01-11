https://ria.ru/20240111/zemletryasenie-1920634215.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 11.01.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T00:38
2024-01-11T00:38
2024-01-11T01:02
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в 113 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 92 километров под морским дном", - говорится в сообщении. В населенных пунктах землетрясение не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240105/zemletryasenie-1919761984.html
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Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Происшествия, Россия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5
РАН: у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5