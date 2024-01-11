https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920826558.html

"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему

"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 11.01.2024

"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему

Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T22:50

2024-01-11T22:50

2024-01-11T22:50

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Я предполагаю, что если ситуация не наладится, то в январе-феврале может произойти военный переворот, и Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску", — предположил он.По мнению эксперта, Украина — стратегически побежденное государство. Он считает, что в бывшей советской республике приближается не только военная, но и политическая катастрофа из-за открытого раскола внутри страны.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.

https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html

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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины