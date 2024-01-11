https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920826558.html
"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему
"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 11.01.2024
"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему
Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:50
2024-01-11T22:50
2024-01-11T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Я предполагаю, что если ситуация не наладится, то в январе-феврале может произойти военный переворот, и Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску", — предположил он.По мнению эксперта, Украина — стратегически побежденное государство. Он считает, что в бывшей советской республике приближается не только военная, но и политическая катастрофа из-за открытого раскола внутри страны.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html
https://ria.ru/20240111/reshenie-1920799891.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5066322302a7b48fccb52aa6ab6f4d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему
Риттер: ВСУ могут поднять восстание против Зеленского в январе-феврале