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"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920826558.html
"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему
"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 11.01.2024
"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему
Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:50
2024-01-11T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Я предполагаю, что если ситуация не наладится, то в январе-феврале может произойти военный переворот, и Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску", — предположил он.По мнению эксперта, Украина — стратегически побежденное государство. Он считает, что в бывшей советской республике приближается не только военная, но и политическая катастрофа из-за открытого раскола внутри страны.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html
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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Январь-февраль". Зеленского призвали готовиться к худшему

Риттер: ВСУ могут поднять восстание против Зеленского в январе-феврале

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Я предполагаю, что если ситуация не наладится, то в январе-феврале может произойти военный переворот, и Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску", — предположил он.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
СМИ: мощное российское оружие стало головной болью для ВСУ
Вчера, 17:09
По мнению эксперта, Украина стратегически побежденное государство. Он считает, что в бывшей советской республике приближается не только военная, но и политическая катастрофа из-за открытого раскола внутри страны.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Вчера, 19:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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