https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920770879.html

Зеленский вылетел из Таллина в Ригу, пишут СМИ

Зеленский вылетел из Таллина в Ригу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024

Зеленский вылетел из Таллина в Ригу, пишут СМИ

Владимир Зеленский завершил визит в Эстонию и вылетел из Таллина в Ригу, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:05

2024-01-11T17:05

2024-01-11T17:05

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский завершил визит в Эстонию и вылетел из Таллина в Ригу, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. "После завершения краткого визита в Эстонию Владимир Зеленский вылетел из Таллина в Ригу", - говорится в сообщении. В Эстонии он встретился с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьером Каей Каллас, а также выступил с речью в парламенте. На встречах говорилось о дальнейшем противостоянии с Россией. Накануне Зеленский прилетел в Вильнюс, где встретился с руководством страны. Ранее он написал в своем Telegram-канале, что его визиты в Вильнюс, Таллин и Ригу следует расценивать как знак благодарности в адрес стран Прибалтики за поддержку Украины.

https://ria.ru/20240111/udar-1920756818.html

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в мире, таллин, рига, эстония, владимир зеленский, алар карис