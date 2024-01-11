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Зеленский вылетел из Таллина в Ригу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
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17:05 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920770879.html
Зеленский вылетел из Таллина в Ригу, пишут СМИ
Зеленский вылетел из Таллина в Ригу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
Зеленский вылетел из Таллина в Ригу, пишут СМИ
Владимир Зеленский завершил визит в Эстонию и вылетел из Таллина в Ригу, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:05
2024-01-11T17:05
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский завершил визит в Эстонию и вылетел из Таллина в Ригу, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. "После завершения краткого визита в Эстонию Владимир Зеленский вылетел из Таллина в Ригу", - говорится в сообщении. В Эстонии он встретился с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьером Каей Каллас, а также выступил с речью в парламенте. На встречах говорилось о дальнейшем противостоянии с Россией. Накануне Зеленский прилетел в Вильнюс, где встретился с руководством страны. Ранее он написал в своем Telegram-канале, что его визиты в Вильнюс, Таллин и Ригу следует расценивать как знак благодарности в адрес стран Прибалтики за поддержку Украины.
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в мире, таллин, рига, эстония, владимир зеленский, алар карис
В мире, Таллин, Рига, Эстония, Владимир Зеленский, Алар Карис
Зеленский вылетел из Таллина в Ригу, пишут СМИ

ERR: Зеленский завершил визит в Эстонию и вылетел из Таллина в Ригу

© AP Photo / Office of the President of the Republic of Estonia/Raigo PajulaПрезидент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине
Президент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Office of the President of the Republic of Estonia/Raigo Pajula
Президент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский завершил визит в Эстонию и вылетел из Таллина в Ригу, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
«
"После завершения краткого визита в Эстонию Владимир Зеленский вылетел из Таллина в Ригу", - говорится в сообщении.
В Эстонии он встретился с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьером Каей Каллас, а также выступил с речью в парламенте. На встречах говорилось о дальнейшем противостоянии с Россией.
Накануне Зеленский прилетел в Вильнюс, где встретился с руководством страны. Ранее он написал в своем Telegram-канале, что его визиты в Вильнюс, Таллин и Ригу следует расценивать как знак благодарности в адрес стран Прибалтики за поддержку Украины.
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В миреТаллинРигаЭстонияВладимир ЗеленскийАлар Карис
 
 
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