У Зеленского появились вопросы к украинцам
Зеленский заявил о наличии вопросов к украинцам призывного возраста за границей
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. К украинцам призывного возраста, которые уехали за границу, есть вопросы, цитирует президента Владимира Зеленского издание "Страна.ua".
"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — так он ответил на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных.
"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — так он ответил на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных.
По мнению главы киевского режима, эти люди должны находиться на родине.
"Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине…" — резюмировал Зеленский.
В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
"Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине…" — резюмировал Зеленский.
В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.