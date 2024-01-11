Рейтинг@Mail.ru
У Зеленского появились вопросы к украинцам - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 11.01.2024 (обновлено: 16:11 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920754428.html
У Зеленского появились вопросы к украинцам
У Зеленского появились вопросы к украинцам - РИА Новости, 11.01.2024
У Зеленского появились вопросы к украинцам
К украинцам призывного возраста, которые уехали за границу, есть вопросы, цитирует президента Владимира Зеленского издание "Страна.ua". "Если вы за границей, и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:56
2024-01-11T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
рустем умеров
верховная рада украины
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_382:99:1011:453_1920x0_80_0_0_51a4ef51b67c16fc299e85c0d00aa307.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. К украинцам призывного возраста, которые уехали за границу, есть вопросы, цитирует президента Владимира Зеленского издание "Страна.ua". "Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — так он ответил на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных. По мнению главы киевского режима, эти люди должны находиться на родине. "Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине…" — резюмировал Зеленский. В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920723566.html
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_2f9a55d382213c57b8371b2e12b53987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, рустем умеров, верховная рада украины, эстония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины, Эстония
У Зеленского появились вопросы к украинцам

Зеленский заявил о наличии вопросов к украинцам призывного возраста за границей

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. К украинцам призывного возраста, которые уехали за границу, есть вопросы, цитирует президента Владимира Зеленского издание "Страна.ua".

"Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — так он ответил на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Главком ВМС Украины неожиданно высказался о России
14:02
По мнению главы киевского режима, эти люди должны находиться на родине.

"Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине…" — резюмировал Зеленский.

В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".

В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
11:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРустем УмеровВерховная Рада УкраиныЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала