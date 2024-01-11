https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920754428.html

У Зеленского появились вопросы к украинцам

У Зеленского появились вопросы к украинцам - РИА Новости, 11.01.2024

У Зеленского появились вопросы к украинцам

К украинцам призывного возраста, которые уехали за границу, есть вопросы, цитирует президента Владимира Зеленского издание "Страна.ua". "Если вы за границей, и... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:56

2024-01-11T15:56

2024-01-11T16:11

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. К украинцам призывного возраста, которые уехали за границу, есть вопросы, цитирует президента Владимира Зеленского издание "Страна.ua". "Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", — так он ответил на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных. По мнению главы киевского режима, эти люди должны находиться на родине. "Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине…" — резюмировал Зеленский. В декабре министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. По данным "Страны.ua", позднее представитель украинского военного ведомства Илларион Павлюк заявил о "смещении акцента" в словах Умерова. Речь якобы шла о "рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".В конце прошлого года киевские власти внесли в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов III группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в специальном электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920723566.html

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