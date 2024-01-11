https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920705167.html

В Австрии обрушились с критикой на парламент из-за выступления Зеленского

В Австрии обрушились с критикой на парламент из-за выступления Зеленского - РИА Новости, 11.01.2024

В Австрии обрушились с критикой на парламент из-за выступления Зеленского

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Австрии подрывает нейтральный статус страны, заявил в эфире ZIB2 лидер Австрийской партии... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:44

2024-01-11T12:44

2024-01-11T12:44

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Австрии подрывает нейтральный статус страны, заявил в эфире ZIB2 лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль."Национальный совет - это не сцена для противоборствующих сторон", — отметил он.Кикль подчеркнул, что если и давать слово одной из них, то нужно выслушать и вторую, иначе это противоречит нейтральному статусу Австрии.Глава АПС заключил, что одинаково критично относится и к России, и к Украине, однако мир будет возможен лишь когда стороны найдут точки соприкосновения.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Сам Зеленский на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Зеленский выступил по видеосвязи перед парламентом Австрии в марте 2023 года. Сразу после начала речи президента Украины депутаты оппозиционной Австрийской партии свободы покинули зал в знак протеста.

https://ria.ru/20231212/avstriya-1915266277.html

https://ria.ru/20231212/tranzit-1915161613.html

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в мире, австрия, украина, владимир зеленский, киев, дмитрий песков, австрийская партия свободы, большая двадцатка