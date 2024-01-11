https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920704864.html

В Эстонии объяснили позднее сообщение о прибытии Зеленского в Таллин

В Эстонии объяснили позднее сообщение о прибытии Зеленского в Таллин - РИА Новости, 11.01.2024

В Эстонии объяснили позднее сообщение о прибытии Зеленского в Таллин

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил позднее сообщение о прибытии Владимира Зеленского в Таллин вопросом безопасности. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:41

2024-01-11T12:41

2024-01-11T12:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил позднее сообщение о прибытии Владимира Зеленского в Таллин вопросом безопасности. Ранее эстонские СМИ обратили внимание на то, что Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром. "Конечно, мы придерживали информацию о его прибытии чуть дольше, потому что этот визит связан в высоким риском. В конце концов это человек, который находится под пристальным вниманием России и на которого было совершено несколько покушений", - приводит слова Певкура портал государственного телерадиовещания ERR. В Таллине Зеленский встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.

https://ria.ru/20240103/vopros-1919534629.html

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