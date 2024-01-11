В Эстонии объяснили позднее сообщение о прибытии Зеленского в Таллин
В Эстонии объяснили поздние данные о прибытии Зеленского вопросом безопасности
© AP Photo / Office of the President of the Republic of Estonia/Raigo PajulaПрезидент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине
© AP Photo / Office of the President of the Republic of Estonia/Raigo Pajula
Президент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине
ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил позднее сообщение о прибытии Владимира Зеленского в Таллин вопросом безопасности.
Ранее эстонские СМИ обратили внимание на то, что Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром.
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"Конечно, мы придерживали информацию о его прибытии чуть дольше, потому что этот визит связан в высоким риском. В конце концов это человек, который находится под пристальным вниманием России и на которого было совершено несколько покушений", - приводит слова Певкура портал государственного телерадиовещания ERR.
В Таллине Зеленский встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.