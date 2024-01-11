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"Это смешно". В Сети заметили странную деталь на видео с Зеленским в Литве - РИА Новости, 11.01.2024
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03:57 11.01.2024 (обновлено: 10:26 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920641849.html
"Это смешно". В Сети заметили странную деталь на видео с Зеленским в Литве
"Это смешно". В Сети заметили странную деталь на видео с Зеленским в Литве - РИА Новости, 11.01.2024
"Это смешно". В Сети заметили странную деталь на видео с Зеленским в Литве
Пользователи соцсети X раскритиковали участников встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе за использование английского языка. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:57
2024-01-11T10:26
в мире
украина
литва
владимир зеленский
вильнюс
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали участников встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе за использование английского языка.&quot;Самое смешное, что все, я имею в виду абсолютно все эти люди на видео умеют говорить по-русски намного лучше, чем по-английски, но все равно они говорят по-английски&quot;, — возмутился mindigouli."Американские рабы и марионетки", — добавил MwambaShad."Почему все вы, чертовы политики, приветствуете этого придурка Зеленского? Он просит только наши деньги и ресурсы. Украинская нация — самая коррумпированная в мире, и теперь им просто нужны наши деньги", — заявил MickD74465354."Чувак, научись уже одеваться", — посоветовал Зеленскому THE_ATLAS_KANE."Сдавайся, ты, коррумпированный идиот! Прекрати играть жизнями людей! Иди в свои фильмы", — написал ChefMister2.Ранее украинские СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс и встрече со спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, председателями парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского законодательного органа.
https://ria.ru/20240111/kiev-1920638713.html
https://radiosputnik.ru/20240110/zelenskiy-1920611853.html
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в мире, украина, литва, владимир зеленский, вильнюс
В мире, Украина, Литва, Владимир Зеленский, Вильнюс

"Это смешно". В Сети заметили странную деталь на видео с Зеленским в Литве

© AFP 2024 / PETRAS MALUKASВизит Зеленского в Литву
Визит Зеленского в Литву - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AFP 2024 / PETRAS MALUKAS
Визит Зеленского в Литву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали участников встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе за использование английского языка.
«

"Самое смешное, что все, я имею в виду абсолютно все эти люди на видео умеют говорить по-русски намного лучше, чем по-английски, но все равно они говорят по-английски", — возмутился mindigouli.

"Американские рабы и марионетки", — добавил MwambaShad.
"Почему все вы, чертовы политики, приветствуете этого придурка Зеленского? Он просит только наши деньги и ресурсы. Украинская нация — самая коррумпированная в мире, и теперь им просто нужны наши деньги", — заявил MickD74465354.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
"Им конец". Американский журналист сделал неожиданное заявление из Киева
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"Чувак, научись уже одеваться", — посоветовал Зеленскому THE_ATLAS_KANE.
"Сдавайся, ты, коррумпированный идиот! Прекрати играть жизнями людей! Иди в свои фильмы", — написал ChefMister2.
Ранее украинские СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс и встрече со спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, председателями парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского законодательного органа.
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