https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920641849.html

"Это смешно". В Сети заметили странную деталь на видео с Зеленским в Литве

"Это смешно". В Сети заметили странную деталь на видео с Зеленским в Литве - РИА Новости, 11.01.2024

"Это смешно". В Сети заметили странную деталь на видео с Зеленским в Литве

Пользователи соцсети X раскритиковали участников встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе за использование английского языка. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T03:57

2024-01-11T03:57

2024-01-11T10:26

в мире

украина

литва

владимир зеленский

вильнюс

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали участников встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе за использование английского языка."Самое смешное, что все, я имею в виду абсолютно все эти люди на видео умеют говорить по-русски намного лучше, чем по-английски, но все равно они говорят по-английски", — возмутился mindigouli."Американские рабы и марионетки", — добавил MwambaShad."Почему все вы, чертовы политики, приветствуете этого придурка Зеленского? Он просит только наши деньги и ресурсы. Украинская нация — самая коррумпированная в мире, и теперь им просто нужны наши деньги", — заявил MickD74465354."Чувак, научись уже одеваться", — посоветовал Зеленскому THE_ATLAS_KANE."Сдавайся, ты, коррумпированный идиот! Прекрати играть жизнями людей! Иди в свои фильмы", — написал ChefMister2.Ранее украинские СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс и встрече со спикером сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, председателями парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского законодательного органа.

https://ria.ru/20240111/kiev-1920638713.html

https://radiosputnik.ru/20240110/zelenskiy-1920611853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, литва, владимир зеленский, вильнюс