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Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 11.01.2024
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19:06 11.01.2024 (обновлено: 19:37 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/zaderzhan-1920800528.html
Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма
Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 11.01.2024
Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма
Следственный комитет задержал лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:06
2024-01-11T19:37
происшествия
москва
сергей удальцов
виолетта волкова
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следственный комитет задержал лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. "В СК составили протокол о задержании Удальцова", - сказала она. По ее словам, пока он находится в статусе подозреваемого по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Адвокат предположила, что меру пресечения ее подзащитному Басманный суд Москвы изберет 12 января. Ранее у Удальцова провели обыск, его доставили на допрос. Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920721150.html
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происшествия, москва, сергей удальцов, виолетта волкова, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Сергей Удальцов, Виолетта Волкова, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Удальцова задержали по делу об оправдании терроризма

Волкова: СК задержал Удальцова по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоординатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
Координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следственный комитет задержал лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова.
СК составили протокол о задержании Удальцова", - сказала она. По ее словам, пока он находится в статусе подозреваемого по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).
Адвокат предположила, что меру пресечения ее подзащитному Басманный суд Москвы изберет 12 января.
Ранее у Удальцова провели обыск, его доставили на допрос. Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Вчера, 13:48
 
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