https://ria.ru/20240111/zabolevaniya-1920743687.html

Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания

Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания - РИА Новости, 11.01.2024

Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что за минувший год в регионе полное обследование на... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:15

2024-01-11T15:15

2024-01-11T15:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что за минувший год в регионе полное обследование на генетические заболевания получили 70 тысяч новорожденных детей, сообщил телеканал "360".По ее словам, медики выполняют исследование в первые дни жизни ребенка, чтобы выявить возможные заболевания на первой стадии."Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36", – добавила в разговоре с журналистами Стригункова.После обнаружения какого-либо заболевания врачи обсуждают дальнейшие действия по лечению с родителями малыша.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)