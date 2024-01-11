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Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания
Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания - РИА Новости, 11.01.2024
Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что за минувший год в регионе полное обследование на... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:15
2024-01-11T15:15
2024-01-11T15:15
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что за минувший год в регионе полное обследование на генетические заболевания получили 70 тысяч новорожденных детей, сообщил телеканал "360".По ее словам, медики выполняют исследование в первые дни жизни ребенка, чтобы выявить возможные заболевания на первой стадии."Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36", – добавила в разговоре с журналистами Стригункова.После обнаружения какого-либо заболевания врачи обсуждают дальнейшие действия по лечению с родителями малыша.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что за минувший год в регионе полное обследование на генетические заболевания получили 70 тысяч новорожденных детей, сообщил телеканал "360"
.
По ее словам, медики выполняют исследование в первые дни жизни ребенка, чтобы выявить возможные заболевания на первой стадии.
"Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36", – добавила в разговоре с журналистами Стригункова.
После обнаружения какого-либо заболевания врачи обсуждают дальнейшие действия по лечению с родителями малыша.