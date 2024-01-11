Рейтинг@Mail.ru
Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:15 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/zabolevaniya-1920743687.html
Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания
Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания - РИА Новости, 11.01.2024
Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что за минувший год в регионе полное обследование на... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:15
2024-01-11T15:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862036002_640:76:2743:1259_1920x0_80_0_0_4f3cc2c37ceeb173fc1e49b5e740ccb5.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что за минувший год в регионе полное обследование на генетические заболевания получили 70 тысяч новорожденных детей, сообщил телеканал "360".По ее словам, медики выполняют исследование в первые дни жизни ребенка, чтобы выявить возможные заболевания на первой стадии."Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36", – добавила в разговоре с журналистами Стригункова.После обнаружения какого-либо заболевания врачи обсуждают дальнейшие действия по лечению с родителями малыша.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862036002_310:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_cc3e5e40444b5d502ee698daf65f7317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 70 тысяч новорожденных в МО обследовали на генетические заболевания

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудница Челябинской областной Детской клинической больницы (ЧОДКБ)
Сотрудница Челябинской областной Детской клинической больницы (ЧОДКБ) - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что за минувший год в регионе полное обследование на генетические заболевания получили 70 тысяч новорожденных детей, сообщил телеканал "360".
По ее словам, медики выполняют исследование в первые дни жизни ребенка, чтобы выявить возможные заболевания на первой стадии.
"Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36", – добавила в разговоре с журналистами Стригункова.
После обнаружения какого-либо заболевания врачи обсуждают дальнейшие действия по лечению с родителями малыша.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала