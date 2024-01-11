https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html
Путин назвал причину роста цен на яйца в России
Путин назвал причину роста цен на яйца в России - РИА Новости, 11.01.2024
Путин назвал причину роста цен на яйца в России
Рост цен на яйца в России произошел из-за того, что власти "вовремя не сориентировались" и не открыли импорт, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:47
2024-01-11T09:47
2024-01-11T11:15
экономика
россия
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Рост цен на яйца в России произошел из-за того, что власти "вовремя не сориентировались" и не открыли импорт, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что объем производства в стране не уменьшился, однако люди начали активнее покупать яйца."В связи с реальными располагаемыми доходами населения - немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели", — сказал он на встрече с предпринимателями ДВФО. На большой ежегодной пресс-конференции главы государства, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения за рост цен и заявил, что это был сбой в работе правительства.Путин подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли ряд мер, включая обнуление таможенной пошлины на ввоз 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал причину роста цен на яйца в России
Путин объяснил подорожание яиц в РФ ростом спроса и не открытым вовремя импортом
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Рост цен на яйца в России произошел из-за того, что власти "вовремя не сориентировались" и не открыли импорт, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что объем производства в стране не уменьшился, однако люди начали активнее покупать яйца.
«
"В связи с реальными располагаемыми доходами населения - немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели", — сказал он на встрече с предпринимателями ДВФО.
"Магнит" заявил о стабилизации цен на яйца
На большой ежегодной пресс-конференции главы государства, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения за рост цен и заявил, что это был сбой в работе правительства.
Путин подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.
Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата
, к 4 декабря — на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли ряд мер, включая обнуление таможенной пошлины на ввоз 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.