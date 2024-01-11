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В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ
В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ - РИА Новости, 11.01.2024
В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ
ЦИК РФ на заседании в четверг принял постановление об использовании терминалов электронного голосования на выборах президента России на избирательных участках... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:46
2024-01-11T12:46
2024-01-11T12:46
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в четверг принял постановление об использовании терминалов электронного голосования на выборах президента России на избирательных участках Москвы. "Разрешить использовать терминалы электронного голосования для обеспечения участия избирателей в дистанционном электронном голосовании на избирательных участках в городе Москве на выборах Президента Российской Федерации", - говорится в постановлении ЦИК. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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политика, москва, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия
В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ
ЦИК принял постановление об использовании ТЭГ на выборах президента в Москве