https://ria.ru/20240111/vybory-1920706631.html

В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ

В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ - РИА Новости, 11.01.2024

В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ

ЦИК РФ на заседании в четверг принял постановление об использовании терминалов электронного голосования на выборах президента России на избирательных участках... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:46

2024-01-11T12:46

2024-01-11T12:46

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в четверг принял постановление об использовании терминалов электронного голосования на выборах президента России на избирательных участках Москвы. "Разрешить использовать терминалы электронного голосования для обеспечения участия избирателей в дистанционном электронном голосовании на избирательных участках в городе Москве на выборах Президента Российской Федерации", - говорится в постановлении ЦИК. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.

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