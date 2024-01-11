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В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ - РИА Новости, 11.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:46 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/vybory-1920706631.html
В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ
В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ - РИА Новости, 11.01.2024
В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ
ЦИК РФ на заседании в четверг принял постановление об использовании терминалов электронного голосования на выборах президента России на избирательных участках... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:46
2024-01-11T12:46
выборы президента россии — 2024
политика
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россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в четверг принял постановление об использовании терминалов электронного голосования на выборах президента России на избирательных участках Москвы. "Разрешить использовать терминалы электронного голосования для обеспечения участия избирателей в дистанционном электронном голосовании на избирательных участках в городе Москве на выборах Президента Российской Федерации", - говорится в постановлении ЦИК. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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политика, москва, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия
В Москве на выборах президента будут использовать ТЭГ

ЦИК принял постановление об использовании ТЭГ на выборах президента в Москве

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевТерминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в четверг принял постановление об использовании терминалов электронного голосования на выборах президента России на избирательных участках Москвы.
«
"Разрешить использовать терминалы электронного голосования для обеспечения участия избирателей в дистанционном электронном голосовании на избирательных участках в городе Москве на выборах Президента Российской Федерации", - говорится в постановлении ЦИК.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Памфилова рассказала о вариантах голосования на выборах президента
12:15
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссия
 
 
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