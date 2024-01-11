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В избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек
В избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек - РИА Новости, 11.01.2024
В избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек
В президентской гонке сейчас принимают участие 11 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:08
2024-01-11T11:08
2024-01-11T12:04
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элла памфилова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В президентской гонке сейчас принимают участие 11 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии."На данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения", — сказала руководитель ведомства.Она отметила, что ЦИК уже официально зарегистрировала трех выдвиженцев от парламентских партий как кандидатов:Кроме того, от политических партий выдвинулись:В качестве самовыдвиженцев на выборы идут:Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый регион России приходилось не менее 7,5 тысячи.Претенденты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240105/davankov-1919796906.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Выборы президента РФ
В избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек
Памфилова: в президентской избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В президентской гонке сейчас принимают участие 11 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
«
"На данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения", — сказала руководитель ведомства.
Она отметила, что ЦИК уже официально зарегистрировала трех выдвиженцев от парламентских партий как кандидатов:
- Леонид Слуцкий (ЛДПР);
- Владислав Даванков ("Новые люди");
- Николай Харитонов (КПРФ).
Кроме того, от политических партий выдвинулись:
- Сергей Малинкович ("Коммунисты России");
- Борис Надеждин ("Гражданская инициатива");
- Андрей Богданов ("Российская партия свободы и справедливости");
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз");
- Ирина Свиpидова ("Демократическая партия России").
В качестве самовыдвиженцев на выборы идут:
- Владимир Путин;
- Рада Русских;
- Анатолий Баташев.
Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.
Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый регион России приходилось не менее 7,5 тысячи.
Претенденты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.
ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.
Даванкова и Слуцкого зарегистрировали кандидатами в президенты России