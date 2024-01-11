https://ria.ru/20240111/vybory-1920681486.html

В избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек

В избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек - РИА Новости, 11.01.2024

В избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек

В президентской гонке сейчас принимают участие 11 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:08

2024-01-11T11:08

2024-01-11T12:04

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В президентской гонке сейчас принимают участие 11 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии."На данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения", — сказала руководитель ведомства.Она отметила, что ЦИК уже официально зарегистрировала трех выдвиженцев от парламентских партий как кандидатов:Кроме того, от политических партий выдвинулись:В качестве самовыдвиженцев на выборы идут:Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый регион России приходилось не менее 7,5 тысячи.Претенденты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, выборы президента рф