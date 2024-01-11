https://ria.ru/20240111/vsu-1920692349.html
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет - РИА Новости, 11.01.2024
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет
Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене и покушение на незаконное... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:55
2024-01-11T11:55
2024-01-11T11:55
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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене и покушение на незаконное пересечение границы, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы региона. "Курский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Железногорска по обвинению его в приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации… По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", — сообщили в пресс-службе. Правоохранители выяснили, что после начала СВО Ермоленков решил выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника. Для этого он начал учить украинский язык и направил данные для вступления в украинское военизированное объединение. "Он выезжал в приграничные районы Курской области, желая пересечь границу, но не смог по независящим от него обстоятельствам — задержан сотрудниками правоохранительных органов", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912527818.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет
Жителя Железногорска приговорили к шести годам за попытку уехать воевать за ВСУ