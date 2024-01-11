https://ria.ru/20240111/vsu-1920692349.html

Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет

Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет - РИА Новости, 11.01.2024

Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет

Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене и покушение на незаконное... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:55

2024-01-11T11:55

2024-01-11T11:55

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

железногорск

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене и покушение на незаконное пересечение границы, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы региона. "Курский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Железногорска по обвинению его в приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации… По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", — сообщили в пресс-службе. Правоохранители выяснили, что после начала СВО Ермоленков решил выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника. Для этого он начал учить украинский язык и направил данные для вступления в украинское военизированное объединение. "Он выезжал в приграничные районы Курской области, желая пересечь границу, но не смог по независящим от него обстоятельствам — задержан сотрудниками правоохранительных органов", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912527818.html

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Кирилл Волков

происшествия, курская область, железногорск , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр