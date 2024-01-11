Рейтинг@Mail.ru
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/vsu-1920692349.html
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет - РИА Новости, 11.01.2024
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет
Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене и покушение на незаконное... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:55
2024-01-11T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
железногорск
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене и покушение на незаконное пересечение границы, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы региона. "Курский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Железногорска по обвинению его в приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации… По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", — сообщили в пресс-службе. Правоохранители выяснили, что после начала СВО Ермоленков решил выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника. Для этого он начал учить украинский язык и направил данные для вступления в украинское военизированное объединение. "Он выезжал в приграничные районы Курской области, желая пересечь границу, но не смог по независящим от него обстоятельствам — задержан сотрудниками правоохранительных органов", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912527818.html
курская область
железногорск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, железногорск , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Железногорск , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Курской области, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил шесть лет

Жителя Железногорска приговорили к шести годам за попытку уехать воевать за ВСУ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к 6 годам лишения свободы за подготовку к государственной измене и покушение на незаконное пересечение границы, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы региона.
"Курский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Железногорска по обвинению его в приготовлении к государственной измене и покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации… По совокупности преступлений суд окончательно назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", — сообщили в пресс-службе.
Правоохранители выяснили, что после начала СВО Ермоленков решил выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника. Для этого он начал учить украинский язык и направил данные для вступления в украинское военизированное объединение. "Он выезжал в приграничные районы Курской области, желая пересечь границу, но не смог по независящим от него обстоятельствам — задержан сотрудниками правоохранительных органов", — добавили в пресс-службе.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
29 ноября 2023, 06:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЖелезногорскРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала