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Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 11.01.2024

Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска в 11.30 выпустили по Никитовскому району Горловки четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:51

2024-01-11T11:51

2024-01-11T11:51

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили по Никитовскому району Горловки четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол