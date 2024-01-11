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ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал

ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал - РИА Новости, 11.01.2024

ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал

Украинские боевики в четверг обстреляли два города в Запорожской области, ранение получил один человек, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:51

2024-01-11T10:51

2024-01-11T10:51

специальная военная операция на украине

происшествия

токмак

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Украинские боевики в четверг обстреляли два города в Запорожской области, ранение получил один человек, сообщили журналистам в оперативных службах. "В шесть утра боевики киевского режима нанесли ракетный удар по городам Молочанск и Токмак. В Токмаке поврежден газопровод, отключены от газоснабжения многоэтажные дома в одном из районов, ведутся восстановительные работы. Один человек получил ранения", - рассказали в оперативных службах.

токмак

запорожская область

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2024

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происшествия, токмак, запорожская область