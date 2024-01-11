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ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/vsu-1920677632.html
ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал
ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал - РИА Новости, 11.01.2024
ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал
Украинские боевики в четверг обстреляли два города в Запорожской области, ранение получил один человек, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:51
2024-01-11T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
токмак
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Украинские боевики в четверг обстреляли два города в Запорожской области, ранение получил один человек, сообщили журналистам в оперативных службах. "В шесть утра боевики киевского режима нанесли ракетный удар по городам Молочанск и Токмак. В Токмаке поврежден газопровод, отключены от газоснабжения многоэтажные дома в одном из районов, ведутся восстановительные работы. Один человек получил ранения", - рассказали в оперативных службах.
токмак
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происшествия, токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Токмак, Запорожская область
ВСУ обстреляли два города в Запорожской области, один человек пострадал

Оперативные службы: ВСУ обстреляли Запорожскую область, ранен один человек

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Украинские боевики в четверг обстреляли два города в Запорожской области, ранение получил один человек, сообщили журналистам в оперативных службах.
«
"В шесть утра боевики киевского режима нанесли ракетный удар по городам Молочанск и Токмак. В Токмаке поврежден газопровод, отключены от газоснабжения многоэтажные дома в одном из районов, ведутся восстановительные работы. Один человек получил ранения", - рассказали в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТокмакЗапорожская область
 
 
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