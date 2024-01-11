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Госдума разработала план по взаимодействию с региональными парламентами - РИА Новости, 11.01.2024
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11:58 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/vstrechi-1920693264.html
Госдума разработала план по взаимодействию с региональными парламентами
Госдума разработала план по взаимодействию с региональными парламентами - РИА Новости, 11.01.2024
Госдума разработала план по взаимодействию с региональными парламентами
Выездные мероприятия в региональных парламентах дают возможность депутатам Госдумы на местах обсуждать изменения в законодательство, рассказал РИА Новости глава РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:58
2024-01-11T11:58
политика
виктор пинский
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Выездные мероприятия в региональных парламентах дают возможность депутатам Госдумы на местах обсуждать изменения в законодательство, рассказал РИА Новости глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский. План мероприятий по взаимодействию с региональными парламентами был согласован комиссией Госдумы по регламенту и утвержден решением совета ГД в декабре, в нем прописаны встречи, которые будут проводиться с использованием видеоконференцсвязи, сообщил депутат. "Существуют выездные мероприятия депутатов, они согласовываются заранее и проводятся в течение года. Это обсуждение изменений в законодательстве с людьми на местах. Демократические процедуры в действии. Каждый комитет ГД может обсуждать законодательные предложения, конкретные проблемы граждан", - рассказал Пинский.
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политика, виктор пинский, госдума рф
Политика, Виктор Пинский, Госдума РФ
Госдума разработала план по взаимодействию с региональными парламентами

Пинский: встречи в парламентах регионов помогают на местах обсудить проблемы

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Выездные мероприятия в региональных парламентах дают возможность депутатам Госдумы на местах обсуждать изменения в законодательство, рассказал РИА Новости глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский.
План мероприятий по взаимодействию с региональными парламентами был согласован комиссией Госдумы по регламенту и утвержден решением совета ГД в декабре, в нем прописаны встречи, которые будут проводиться с использованием видеоконференцсвязи, сообщил депутат.
"Существуют выездные мероприятия депутатов, они согласовываются заранее и проводятся в течение года. Это обсуждение изменений в законодательстве с людьми на местах. Демократические процедуры в действии. Каждый комитет ГД может обсуждать законодательные предложения, конкретные проблемы граждан", - рассказал Пинский.
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