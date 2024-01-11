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Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой - РИА Новости, 11.01.2024
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13:08 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/vstrecha-1920711509.html
Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой
Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой - РИА Новости, 11.01.2024
Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:08
2024-01-11T13:08
в мире
венгрия
ужгород
петер сийярто
дмитрий кулеба
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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Зеленского. "Если всё пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, когда у нас с украинским коллегой, министром Кулебой, состоится встреча в Ужгороде. Надеюсь. Я готов... Обе стороны рассчитывают, что 29 января мы будем заседать в Ужгороде, полностью рассмотрим пункты нашего сотрудничества с начала до конца и посмотрим, может ли встреча на самом высоком уровне помочь в этой ситуации и какую работу надо выполнить, чтобы два лидера встретились с надеждой на успех", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook*. Глава венгерского МИД также сообщил, что при необходимости готов лично обсудить эту тему с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, который еще не предложил дату встречи. Ранее Ермак в разговоре с Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время. С начала российской специальной военной операции Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920256680.html
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в мире, венгрия, ужгород, петер сийярто, дмитрий кулеба
В мире, Венгрия, Ужгород, Петер Сийярто, Дмитрий Кулеба
Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой

Глава МИД Венгрии Сийярто проведет встречу с Кулебой 29 января в Ужгороде

© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсетиГлавы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : страница главы МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети
Главы МИД Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Зеленского.
"Если всё пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, когда у нас с украинским коллегой, министром Кулебой, состоится встреча в Ужгороде. Надеюсь. Я готов... Обе стороны рассчитывают, что 29 января мы будем заседать в Ужгороде, полностью рассмотрим пункты нашего сотрудничества с начала до конца и посмотрим, может ли встреча на самом высоком уровне помочь в этой ситуации и какую работу надо выполнить, чтобы два лидера встретились с надеждой на успех", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook*.
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Глава венгерского МИД также сообщил, что при необходимости готов лично обсудить эту тему с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, который еще не предложил дату встречи.
Ранее Ермак в разговоре с Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам.
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
С начала российской специальной военной операции Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияУжгородПетер СийяртоДмитрий Кулеба
 
 
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