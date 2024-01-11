https://ria.ru/20240111/vstrecha-1920711509.html

Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой

Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой - РИА Новости, 11.01.2024

Глава МИД Венгрии встретится с Кулебой

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:08

2024-01-11T13:08

2024-01-11T13:08

в мире

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ужгород

петер сийярто

дмитрий кулеба

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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на 29 января запланирована его встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде, в ходе которой будет обсуждаться подготовка личных переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Зеленского. "Если всё пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, когда у нас с украинским коллегой, министром Кулебой, состоится встреча в Ужгороде. Надеюсь. Я готов... Обе стороны рассчитывают, что 29 января мы будем заседать в Ужгороде, полностью рассмотрим пункты нашего сотрудничества с начала до конца и посмотрим, может ли встреча на самом высоком уровне помочь в этой ситуации и какую работу надо выполнить, чтобы два лидера встретились с надеждой на успех", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook*. Глава венгерского МИД также сообщил, что при необходимости готов лично обсудить эту тему с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, который еще не предложил дату встречи. Ранее Ермак в разговоре с Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по ее итогам. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время. С начала российской специальной военной операции Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920256680.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917319805.html

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в мире, венгрия, ужгород, петер сийярто, дмитрий кулеба