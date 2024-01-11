https://ria.ru/20240111/voytenko-1920767293.html

В Бангкоке кремировали российского журналиста Войтенко

В Бангкоке кремировали российского журналиста Войтенко - РИА Новости, 11.01.2024

В Бангкоке кремировали российского журналиста Войтенко

Кремация останков известного российского журналиста, эксперта по морским перевозкам и главного редактора интернет-портала "Морской бюллетень" Михаила Войтенко,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:40

2024-01-11T16:40

2024-01-11T16:40

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БАНГКОК, 11 янв – РИА Новости. Кремация останков известного российского журналиста, эксперта по морским перевозкам и главного редактора интернет-портала "Морской бюллетень" Михаила Войтенко, скончавшегося в Таиланде от инфаркта в возрасте 65 лет, состоялась в четверг в Бангкоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места события. Тело усопшего было кремировано в одном из крематориев буддийского храма Ват Клонгтэй Най, находящегося на территории, сопредельной с бангкокским морским портом Клонгтэй. В скромной гражданской церемонии прощания с Войтенко приняли участие только родные покойного, прибывшие в Таиланд на похороны, и несколько друзей российского журналиста, как приехавших из России, так и живущих в Таиланде. Во вторник о скоропостижной кончине Войтенко РИА Новости сообщили в государственной больнице провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда, в одном из районов которой последние 14 лет проживал россиянин. Медики сообщили, что причиной смерти российского журналиста стал инфаркт миокарда, произошедший внезапно, и что смерть была практически мгновенной. Родные и друзья не могли связаться с Войтенко с 29 декабря. Тело российского журналиста было обнаружено 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по просьбе родственников, находившихся в России. Войтенко, пришедший в журналистику после почти двух десятков лет работы по специальности "инженер-судоводитель" и в качестве штурмана на судах торгового флота, являлся одним из ведущих специалистов в освещении морской тематики, морских перевозок, катастроф на море и морского пиратства. Помимо ежедневной работы в собственном издании "Морской Бюллетень", журналист часто выступал в качестве эксперта по морской тематике в российских и зарубежных СМИ.

https://ria.ru/20231229/utraty-1912571604.html

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в мире, таиланд, бангкок, россия