https://ria.ru/20240111/vikhr-1-1920686487.html

Противотанковые ракеты "Вихрь-1" поставят за рубеж

Противотанковые ракеты "Вихрь-1" поставят за рубеж - РИА Новости, 11.01.2024

Противотанковые ракеты "Вихрь-1" поставят за рубеж

Концерн "Калашников" в 2023 году заключил экспортный контракт на поставку противотанковых ракет "Вихрь-1" дружественному государству, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:32

2024-01-11T11:32

2024-01-11T11:32

безопасность

ка-52 "аллигатор"

технологии

калашников (концерн)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2023 году заключил экспортный контракт на поставку противотанковых ракет "Вихрь-1" дружественному государству, сообщили в пресс-службе компании. "В 2023 году АО "Концерн "Калашников" успешно выполнило поставки изделий "Вихрь–1", "Стрела", узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов, провело работы по освоению новой высокоточной техники. Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства", - говорится в сообщении. В концерне напомнили что в минувшем году было открыто новое производство — дивизион специальных машин. Он выпускает, в частности, дроны, комплексы для высокоточного поражения удаленных одиночных и групповых наземных объектов противника, наземные средства их запуска. "Дивизион выполнил государственный контракт на поставку управляемых боеприпасов и наземных средств запуска комплекса 9К135 (БЛА "КУБ"). Осуществлены работы по созданию модернизированной версии управляемого боеприпаса "КУБ". В сжатые сроки проведены разработка, испытания и освоение серийного производства усовершенствованного изделия, после чего в декабре 2023 года первая партия модернизированных управляемых боеприпасов с боевой частью повышенного могущества отгружена заказчику в соответствии с условиями государственного контракта. Одновременно дивизион успешно ведет разработку новых комплексов "КУБ" и их составных частей", - рассказали в компании. Управляемые ракеты "Вихрь–1" предназначены для поражения бронетехники и укреплений противника, движущихся наземных и малоскоростных воздушных целей на дальности до 10 километров. Носителями ракет являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Скорость ракеты превышает 600 метров в секунду.

https://ria.ru/20230902/9m333-1893792049.html

https://ria.ru/20231010/strela-1901706406.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, ка-52 "аллигатор", технологии, калашников (концерн)