https://ria.ru/20240111/ukraina-1920798941.html
Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине
Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине - РИА Новости, 11.01.2024
Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принудительную мобилизацию украинских граждан, в том числе в странах ЕС, заявив, что Москва посмотрит, чем... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:56
2024-01-11T18:56
2024-01-11T19:24
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принудительную мобилизацию украинских граждан, в том числе в странах ЕС, заявив, что Москва посмотрит, чем это закончится."Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза. Посмотрим, чем у них это закончится", - сказал он на совещании по доукомплектованию Вооруженных Сил РФ.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
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РИА Новости
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украина, в мире, россия, дмитрий медведев, москва
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Москва
Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине
Медведев назвал мобилизацию на Украине чрезвычайными мерами
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принудительную мобилизацию украинских граждан, в том числе в странах ЕС, заявив, что Москва посмотрит, чем это закончится.
"Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза. Посмотрим, чем у них это закончится", - сказал он на совещании по доукомплектованию Вооруженных Сил РФ.
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