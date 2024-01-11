https://ria.ru/20240111/ukraina-1920798941.html

Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине

Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине - РИА Новости, 11.01.2024

Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принудительную мобилизацию украинских граждан, в том числе в странах ЕС, заявив, что Москва посмотрит, чем... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:56

2024-01-11T18:56

2024-01-11T19:24

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принудительную мобилизацию украинских граждан, в том числе в странах ЕС, заявив, что Москва посмотрит, чем это закончится."Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза. Посмотрим, чем у них это закончится", - сказал он на совещании по доукомплектованию Вооруженных Сил РФ.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, дмитрий медведев, москва