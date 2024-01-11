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Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 11.01.2024 (обновлено: 19:24 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920798941.html
Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине
Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине - РИА Новости, 11.01.2024
Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принудительную мобилизацию украинских граждан, в том числе в странах ЕС, заявив, что Москва посмотрит, чем... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:56
2024-01-11T19:24
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
дмитрий медведев
москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принудительную мобилизацию украинских граждан, в том числе в странах ЕС, заявив, что Москва посмотрит, чем это закончится."Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза. Посмотрим, чем у них это закончится", - сказал он на совещании по доукомплектованию Вооруженных Сил РФ.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
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украина, в мире, россия, дмитрий медведев, москва
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Москва
Медведев прокомментировал мобилизацию на Украине

Медведев назвал мобилизацию на Украине чрезвычайными мерами

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принудительную мобилизацию украинских граждан, в том числе в странах ЕС, заявив, что Москва посмотрит, чем это закончится.
"Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе в странах Евросоюза. Посмотрим, чем у них это закончится", - сказал он на совещании по доукомплектованию Вооруженных Сил РФ.
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На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДмитрий МедведевМосква
 
 
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