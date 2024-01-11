https://ria.ru/20240111/ukraina-1920731812.html

В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты

В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты - РИА Новости, 11.01.2024

В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киеву не хватит никаких средств сбивать все ракеты, имеющиеся у России. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:28

2024-01-11T14:28

2024-01-11T14:28

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киеву не хватит никаких средств сбивать все ракеты, имеющиеся у России. "Понятно, что сбивать тысячи ракет, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств", - сказал Игнат в четверг в эфире всеукраинского телемарафона, предложив бить по российским пусковым установкам. Ранее в январе Игнат заявлял, что Украина испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Он также отмечал, что украинские войска не могут полностью закрыть небо системами ПВО, города, объекты и отдельные направления защищают локально. По его словам, украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре прошлого года Игнат заявил, что украинская ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр