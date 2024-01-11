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В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920731812.html
В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты
В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты - РИА Новости, 11.01.2024
В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киеву не хватит никаких средств сбивать все ракеты, имеющиеся у России. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:28
2024-01-11T14:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киеву не хватит никаких средств сбивать все ракеты, имеющиеся у России. "Понятно, что сбивать тысячи ракет, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств", - сказал Игнат в четверг в эфире всеукраинского телемарафона, предложив бить по российским пусковым установкам. Ранее в январе Игнат заявлял, что Украина испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Он также отмечал, что украинские войска не могут полностью закрыть небо системами ПВО, города, объекты и отдельные направления защищают локально. По его словам, украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре прошлого года Игнат заявил, что украинская ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве признали, что не смогут сбивать все российские ракеты

Спикер ВВС Игнат: Украине не хватит средств, чтобы сбивать все российские ракеты

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Киеву не хватит никаких средств сбивать все ракеты, имеющиеся у России.
"Понятно, что сбивать тысячи ракет, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств", - сказал Игнат в четверг в эфире всеукраинского телемарафона, предложив бить по российским пусковым установкам.
Ранее в январе Игнат заявлял, что Украина испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет. Он также отмечал, что украинские войска не могут полностью закрыть небо системами ПВО, города, объекты и отдельные направления защищают локально. По его словам, украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре прошлого года Игнат заявил, что украинская ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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