В Раде отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации
Законопроект о мобилизации на Украине отозвали с рассмотрения для доработки
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой Украины и возвращен на доработку, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram-канале. Он сообщил о завершении закрытого совещания с военным командованием и заседания согласительного совета, по результатам которых законопроект был отозван.
"Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - говорится в сообщении Арахамии.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.