https://ria.ru/20240111/ukraina-1920731040.html

В Раде отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации

В Раде отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации - РИА Новости, 11.01.2024

В Раде отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой Украины и возвращен на доработку, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:26

2024-01-11T14:26

2024-01-11T14:32

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой Украины и возвращен на доработку, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram-канале. Он сообщил о завершении закрытого совещания с военным командованием и заседания согласительного совета, по результатам которых законопроект был отозван."Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - говорится в сообщении Арахамии.Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, давид арахамия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр