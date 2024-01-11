Главком ВМС Украины неожиданно высказался о России
Глава ВМС Украины: ВС РФ научились противодействовать украинским дронам
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия научилась эффективно противодействовать украинским дронам, нужно менять тактику, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда".
"Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, работает это или не работает. Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете", — отметил он.
"Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, работает это или не работает. Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете", — отметил он.
По его мнению, Россия имеет очень мощный промышленный комплекс.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.