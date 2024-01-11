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Главком ВМС Украины неожиданно высказался о России - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 11.01.2024 (обновлено: 14:49 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920723566.html
Главком ВМС Украины неожиданно высказался о России
Главком ВМС Украины неожиданно высказался о России - РИА Новости, 11.01.2024
Главком ВМС Украины неожиданно высказался о России
Россия научилась эффективно противодействовать украинским дронам, нужно менять тактику, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:02
2024-01-11T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия научилась эффективно противодействовать украинским дронам, нужно менять тактику, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда". "Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, работает это или не работает. Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете", — отметил он. По его мнению, Россия имеет очень мощный промышленный комплекс. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920707324.html
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Главком ВМС Украины неожиданно высказался о России

Глава ВМС Украины: ВС РФ научились противодействовать украинским дронам

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия научилась эффективно противодействовать украинским дронам, нужно менять тактику, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда".

"Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. Только так можно понять, работает это или не работает. Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете", — отметил он.
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12:52
По его мнению, Россия имеет очень мощный промышленный комплекс.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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