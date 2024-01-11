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"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 11.01.2024 (обновлено: 13:16 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920707324.html
"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России
"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России - РИА Новости, 11.01.2024
"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России
Запад не сможет заставить Россию принять мир на условиях Украины, поэтому Киеву лучше заключить соглашение с Москвой, пишет издание Responsible Statecraft... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:52
2024-01-11T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Запад не сможет заставить Россию принять мир на условиях Украины, поэтому Киеву лучше заключить соглашение с Москвой, пишет издание Responsible Statecraft. "Существует очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить ее принять мир на украинских условиях. Споры в конгрессе по поводу помощи Украине отражают новые реалии и вряд ли утихнут", — говорится в публикации. В статье отмечается, что время не на стороне Киева ни в военном, ни в экономическом отношении, и поэтому его позиция на любых будущих переговорах вполне может быть намного хуже, чем сейчас. "Российская армия сейчас гораздо лучше управляема и более тактически искусна, чем в начале войны, а западные санкции не показывают никаких признаков того, что они смогут нанести ущерб российской экономике", — пишет Responsible Statecraft.На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.В свою очередь, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса заявил, что без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России

RS: Запад не сможет заставить Россию принять мир на условиях Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Запад не сможет заставить Россию принять мир на условиях Украины, поэтому Киеву лучше заключить соглашение с Москвой, пишет издание Responsible Statecraft.

"Существует очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить ее принять мир на украинских условиях. Споры в конгрессе по поводу помощи Украине отражают новые реалии и вряд ли утихнут", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что время не на стороне Киева ни в военном, ни в экономическом отношении, и поэтому его позиция на любых будущих переговорах вполне может быть намного хуже, чем сейчас.

"Российская армия сейчас гораздо лучше управляема и более тактически искусна, чем в начале войны, а западные санкции не показывают никаких признаков того, что они смогут нанести ущерб российской экономике", — пишет Responsible Statecraft.

На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.

В свою очередь, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса заявил, что без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы.
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