https://ria.ru/20240111/ukraina-1920707324.html

"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России

"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России - РИА Новости, 11.01.2024

"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России

Запад не сможет заставить Россию принять мир на условиях Украины, поэтому Киеву лучше заключить соглашение с Москвой, пишет издание Responsible Statecraft... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:52

2024-01-11T12:52

2024-01-11T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Запад не сможет заставить Россию принять мир на условиях Украины, поэтому Киеву лучше заключить соглашение с Москвой, пишет издание Responsible Statecraft. "Существует очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить ее принять мир на украинских условиях. Споры в конгрессе по поводу помощи Украине отражают новые реалии и вряд ли утихнут", — говорится в публикации. В статье отмечается, что время не на стороне Киева ни в военном, ни в экономическом отношении, и поэтому его позиция на любых будущих переговорах вполне может быть намного хуже, чем сейчас. "Российская армия сейчас гораздо лучше управляема и более тактически искусна, чем в начале войны, а западные санкции не показывают никаких признаков того, что они смогут нанести ущерб российской экономике", — пишет Responsible Statecraft.На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.В свою очередь, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса заявил, что без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы.

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина