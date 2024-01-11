"Новые реалии". В США дали Зеленскому неприятный совет по России
RS: Запад не сможет заставить Россию принять мир на условиях Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Запад не сможет заставить Россию принять мир на условиях Украины, поэтому Киеву лучше заключить соглашение с Москвой, пишет издание Responsible Statecraft.
"Существует очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить ее принять мир на украинских условиях. Споры в конгрессе по поводу помощи Украине отражают новые реалии и вряд ли утихнут", — говорится в публикации.
"Существует очень мало реальных шансов на то, что Запад сможет продержаться дольше России и заставить ее принять мир на украинских условиях. Споры в конгрессе по поводу помощи Украине отражают новые реалии и вряд ли утихнут", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что время не на стороне Киева ни в военном, ни в экономическом отношении, и поэтому его позиция на любых будущих переговорах вполне может быть намного хуже, чем сейчас.
"Российская армия сейчас гораздо лучше управляема и более тактически искусна, чем в начале войны, а западные санкции не показывают никаких признаков того, что они смогут нанести ущерб российской экономике", — пишет Responsible Statecraft.
На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.
В свою очередь, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса заявил, что без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы.
"Российская армия сейчас гораздо лучше управляема и более тактически искусна, чем в начале войны, а западные санкции не показывают никаких признаков того, что они смогут нанести ущерб российской экономике", — пишет Responsible Statecraft.
На этой неделе конгресс вновь приступил к работе после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года законодатели так и не смогли согласовать запрос Белого дома о поддержке Киева, администрация в последних числах декабря объявила об очередном пакете помощи, но на этом средства для Украины иссякли.
В свою очередь, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса заявил, что без американской помощи в ситуации на Украине в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу Москвы.