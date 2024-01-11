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"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html
"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 11.01.2024
"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Россия ракетными ударами по военной инфраструктуре нанесла огромный ущерб ВСУ и уничтожила их очень важные цели, пишет Asia Times. "Украина не смогла... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:46
2024-01-11T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия ракетными ударами по военной инфраструктуре нанесла огромный ущерб ВСУ и уничтожила их очень важные цели, пишет Asia Times. "Украина не смогла перехватить российские сверхзвуковые ракеты из-за того, что Россия уничтожила критически важные средства противовоздушной обороны вокруг ключевых объектов, особенно в районе Киева", — говорится в публикации. Кроме того, ВС России заглушили радары Patriot и перегрузили украинские системы ПВО, пишет автор. В статье отмечается, что после российских ракетных ударов Украина срочно попросила НАТО и США поставить больше ракет. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html
https://ria.ru/20240111/putin-1920671943.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО
"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Asia Times: ВС России массированными ударами уничтожили важные цели ВСУ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия ракетными ударами по военной инфраструктуре нанесла огромный ущерб ВСУ и уничтожила их очень важные цели, пишет Asia Times.

"Украина не смогла перехватить российские сверхзвуковые ракеты из-за того, что Россия уничтожила критически важные средства противовоздушной обороны вокруг ключевых объектов, особенно в районе Киева", — говорится в публикации.
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Кроме того, ВС России заглушили радары Patriot и перегрузили украинские системы ПВО, пишет автор.

В статье отмечается, что после российских ракетных ударов Украина срочно попросила НАТО и США поставить больше ракет.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТО
 
 
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