"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Asia Times: ВС России массированными ударами уничтожили важные цели ВСУ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия ракетными ударами по военной инфраструктуре нанесла огромный ущерб ВСУ и уничтожила их очень важные цели, пишет Asia Times.
"Украина не смогла перехватить российские сверхзвуковые ракеты из-за того, что Россия уничтожила критически важные средства противовоздушной обороны вокруг ключевых объектов, особенно в районе Киева", — говорится в публикации.
"Украина не смогла перехватить российские сверхзвуковые ракеты из-за того, что Россия уничтожила критически важные средства противовоздушной обороны вокруг ключевых объектов, особенно в районе Киева", — говорится в публикации.
Кроме того, ВС России заглушили радары Patriot и перегрузили украинские системы ПВО, пишет автор.
В статье отмечается, что после российских ракетных ударов Украина срочно попросила НАТО и США поставить больше ракет.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
В статье отмечается, что после российских ракетных ударов Украина срочно попросила НАТО и США поставить больше ракет.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.