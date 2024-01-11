https://ria.ru/20240111/ukraina-1920689631.html

"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 11.01.2024

"Цели поражены". СМИ раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Россия ракетными ударами по военной инфраструктуре нанесла огромный ущерб ВСУ и уничтожила их очень важные цели, пишет Asia Times. "Украина не смогла... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:46

2024-01-11T11:46

2024-01-11T11:46

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия ракетными ударами по военной инфраструктуре нанесла огромный ущерб ВСУ и уничтожила их очень важные цели, пишет Asia Times. "Украина не смогла перехватить российские сверхзвуковые ракеты из-за того, что Россия уничтожила критически важные средства противовоздушной обороны вокруг ключевых объектов, особенно в районе Киева", — говорится в публикации. Кроме того, ВС России заглушили радары Patriot и перегрузили украинские системы ПВО, пишет автор. В статье отмечается, что после российских ракетных ударов Украина срочно попросила НАТО и США поставить больше ракет. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, нато