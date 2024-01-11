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Станет кошмаром. СМИ забили тревогу из-за нового российского оружия - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 11.01.2024 (обновлено: 11:47 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html
Станет кошмаром. СМИ забили тревогу из-за нового российского оружия
Станет кошмаром. СМИ забили тревогу из-за нового российского оружия - РИА Новости, 11.01.2024
Станет кошмаром. СМИ забили тревогу из-за нового российского оружия
Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут кошмаром для Украины, пишет Daily Express. "Применение этого оружия может стать переломным в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:20
2024-01-11T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут кошмаром для Украины, пишет Daily Express. "Применение этого оружия может стать переломным в конфликте и поможет России прорвать оборону ВСУ", — говорится в публикации. В статье отмечается, что новые беспилотники смогут поражать труднодоступные для других дронов цели. Кроме того, они могут передвигаться практически в полной тишине. Ситуация для Украины осложняется из-за истощения ПВО, пишет Daily Express. Ранее президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что Минобороны России получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб". По его словам, это серьезный шаг, потому что отправлено "фактически новое изделие".
https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html
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Станет кошмаром. СМИ забили тревогу из-за нового российского оружия

Daily Express: российский БПЛА "Куб" станет кошмаром для ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВысокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА"
Высокоточный ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут кошмаром для Украины, пишет Daily Express.

"Применение этого оружия может стать переломным в конфликте и поможет России прорвать оборону ВСУ", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что новые беспилотники смогут поражать труднодоступные для других дронов цели. Кроме того, они могут передвигаться практически в полной тишине.

Ситуация для Украины осложняется из-за истощения ПВО, пишет Daily Express.

Ранее президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что Минобороны России получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб". По его словам, это серьезный шаг, потому что отправлено "фактически новое изделие".
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