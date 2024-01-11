https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html

Станет кошмаром. СМИ забили тревогу из-за нового российского оружия

Станет кошмаром. СМИ забили тревогу из-за нового российского оружия - РИА Новости, 11.01.2024

Станет кошмаром. СМИ забили тревогу из-за нового российского оружия

Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут кошмаром для Украины, пишет Daily Express. "Применение этого оружия может стать переломным в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:20

2024-01-11T09:20

2024-01-11T11:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920459885_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_9e60f768b9866af61208811ff8bb34f7.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут кошмаром для Украины, пишет Daily Express. "Применение этого оружия может стать переломным в конфликте и поможет России прорвать оборону ВСУ", — говорится в публикации. В статье отмечается, что новые беспилотники смогут поражать труднодоступные для других дронов цели. Кроме того, они могут передвигаться практически в полной тишине. Ситуация для Украины осложняется из-за истощения ПВО, пишет Daily Express. Ранее президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что Минобороны России получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб". По его словам, это серьезный шаг, потому что отправлено "фактически новое изделие".

https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины