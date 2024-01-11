https://ria.ru/20240111/ukraina-1920649095.html

Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по переговорам по Украине

Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по переговорам по Украине - РИА Новости, 11.01.2024

Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по переговорам по Украине

Запад не может достичь согласия о начале мирных переговоров по Украине, тайные переговоры в Эр-Рияде показали, что на Западе существуют серьёзные разногласия,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:04

2024-01-11T07:04

2024-01-11T07:04

в мире

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владимир зеленский

сергей лавров

дмитрий песков

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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Запад не может достичь согласия о начале мирных переговоров по Украине, тайные переговоры в Эр-Рияде показали, что на Западе существуют серьёзные разногласия, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых стран глобального Юга прошла 16 декабря в Саудовской Аравии: Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, однако, как передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники, не достиг серьёзного прогресса. "Неудачные тайные переговоры в Эр-Рияде показали, что на самом деле в западном мире существуют серьёзные разногласия относительно будущего Украины. Достичь согласия о начале мирных переговоров даже между странами, поставляющими оружие в Украину, данный момент не представляется возможным", - сказал Озер. По словам эксперта, разногласия состоят из нескольких частей, важнейшей из которых является вопрос безопасности Чёрного моря после окончания боевых действий. "Соединённое Королевство хочет, чтобы конвенция Монтрё была открыта для обсуждения путем усиления украинского военно-морского флота в Одессе, поэтому оно поддерживает украинскую армию в нанесении ударов по российским целям в Черном море. С другой стороны, Лондон прорабатывает разные сценарии действий британских кораблей в Чёрном море. В преддверии предстоящих президентских выборов Соединённые Штаты не склонны настаивать на прекращении конфликта. Прекратив военную и финансовую помощь, американская администрация теряет политическое давление на Киев. Евросоюз (Берлин и Париж), очевидно, хотят гарантировать безопасность Европы, подписав долгосрочное соглашение с гарантиями безопасности , которые будут предоставлены Киеву. У Европы нет никаких требований использование относительно иностранных военных кораблей в Чёрном море", - подчеркнул собеседник агентства. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце декабря сообщил в интервью РИА Новости и "России 24", что в полной секретности прошла очередная встреча по так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. При этом министр оговорился, что "те, кто участвовал в этой встрече из наших близких союзников, единомышленников, они не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20240109/turtsiya-1920222362.html

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918104971.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий песков