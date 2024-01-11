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В Раде предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920640386.html
В Раде предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан
В Раде предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан - РИА Новости, 11.01.2024
В Раде предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан
Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ без проведения радикальных преобразований может... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:04
2024-01-11T03:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
федор вениславский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ без проведения радикальных преобразований может превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан. Украинский парламентарий Вадим Ивченко 5 января сообщил, что указанный комитет решил отозвать Безуглую с должности. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в Раде. "Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", - написала депутатка в соцсетях. Она также выразила опасения, что коррупция в ВСУ достигнет больших масштабов, а оборонно-промышленный комплекс не станет экономическим двигателем Украины. "Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!", - добавила депутатка. Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также обвиняла главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в свою очередь заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920616721.html
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в мире, украина, федор вениславский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде предрекли превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан

Депутат рады Украины предрекла превращение ВСУ в конвейер по утилизации граждан

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ без проведения радикальных преобразований может превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан.
Украинский парламентарий Вадим Ивченко 5 января сообщил, что указанный комитет решил отозвать Безуглую с должности. Позже соответствующее постановление было зарегистрировано в Раде.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта", - написала депутатка в соцсетях.
Она также выразила опасения, что коррупция в ВСУ достигнет больших масштабов, а оборонно-промышленный комплекс не станет экономическим двигателем Украины.
"Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!", - добавила депутатка.
Ранее Безуглая заявила, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. Она также обвиняла главкома ВСУ в том, что он не представил никакого плана действий на следующий год. По ее словам, "такое руководство должно уйти". Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в свою очередь заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедор ВениславскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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