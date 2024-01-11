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В США опасаются замедленного оформления военной стратегии Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
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02:19 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920638926.html
В США опасаются замедленного оформления военной стратегии Киева, пишут СМИ
В США опасаются замедленного оформления военной стратегии Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
В США опасаются замедленного оформления военной стратегии Киева, пишут СМИ
Американские чиновники обеспокоены тем, что разногласия между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным замедляют разработку военной стратегии... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:19
2024-01-11T02:19
в мире
украина
сша
валерий залужный
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американские чиновники обеспокоены тем, что разногласия между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным замедляют разработку военной стратегии Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. Как отмечают источники, украинские военные на данный момент разрабатывают планы на 2024 год. По информации агентства, США хотят, чтобы Украины "отточила" свой военный план. "Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и... Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии", - говорится в сообщении агентства. При этом, по словам источников, страны G7 работают с Украиной по доработке двусторонних обязательств в сфере безопасности. Они надеются завершить работу над ними в следующем месяце, пишет Блумберг. Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщали СМИ, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920624317.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920525755.html
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в мире, украина, сша, валерий залужный, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США опасаются замедленного оформления военной стратегии Киева, пишут СМИ

Bloomberg: трения Зеленского и Залужного замедляют оформление военной стратегии

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американские чиновники обеспокоены тем, что разногласия между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным замедляют разработку военной стратегии Украины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.
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Как отмечают источники, украинские военные на данный момент разрабатывают планы на 2024 год. По информации агентства, США хотят, чтобы Украины "отточила" свой военный план.
"Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и... Залужным замедляют усилия по оформлению новой стратегии", - говорится в сообщении агентства.
При этом, по словам источников, страны G7 работают с Украиной по доработке двусторонних обязательств в сфере безопасности. Они надеются завершить работу над ними в следующем месяце, пишет Блумберг.
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Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Как ранее сообщали СМИ, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат и так далее.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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