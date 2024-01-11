https://ria.ru/20240111/uilan-1920636466.html

Байден встретился с сестрой заключенного в России американца Уилана

Байден встретился с сестрой заключенного в России американца Уилана - РИА Новости, 11.01.2024

Байден встретился с сестрой заключенного в России американца Уилана

Президент США Джо Байден провел частную встречу с сестрой американца Пола Уилана, который отбывает наказание в России, и созвонился с его родителями, сообщила... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T01:21

2024-01-11T01:21

2024-01-11T01:21

в мире

россия

сша

пол уилан

джо байден

джейк салливан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден провел частную встречу с сестрой американца Пола Уилана, который отбывает наказание в России, и созвонился с его родителями, сообщила пресс-служба Белого дома. "Сегодня во второй половине дня президент провел частную встречу с Элизабет Уилан, сестрой неправомерно удерживаемого американца Пола Уилана, чтобы обсудить продолжаемую администрацией работу над его освобождением из России", - сказано в релизе. Во встрече принимал участие советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Сразу после встречи президент позвонил родителям Пола Уилана", - добавил Белый дом. Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.

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в мире, россия, сша, пол уилан, джо байден, джейк салливан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)