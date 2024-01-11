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Байден встретился с сестрой заключенного в России американца Уилана - РИА Новости, 11.01.2024
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01:21 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/uilan-1920636466.html
Байден встретился с сестрой заключенного в России американца Уилана
Байден встретился с сестрой заключенного в России американца Уилана - РИА Новости, 11.01.2024
Байден встретился с сестрой заключенного в России американца Уилана
Президент США Джо Байден провел частную встречу с сестрой американца Пола Уилана, который отбывает наказание в России, и созвонился с его родителями, сообщила... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T01:21
2024-01-11T01:21
в мире
россия
сша
пол уилан
джо байден
джейк салливан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден провел частную встречу с сестрой американца Пола Уилана, который отбывает наказание в России, и созвонился с его родителями, сообщила пресс-служба Белого дома. "Сегодня во второй половине дня президент провел частную встречу с Элизабет Уилан, сестрой неправомерно удерживаемого американца Пола Уилана, чтобы обсудить продолжаемую администрацией работу над его освобождением из России", - сказано в релизе. Во встрече принимал участие советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Сразу после встречи президент позвонил родителям Пола Уилана", - добавил Белый дом. Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.
https://ria.ru/20231226/uilan-1918076127.html
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в мире, россия, сша, пол уилан, джо байден, джейк салливан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Пол Уилан, Джо Байден, Джейк Салливан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Байден встретился с сестрой заключенного в России американца Уилана

Байден встретился с сестрой заключенного Пола Уилана, позвонил его родителям

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден провел частную встречу с сестрой американца Пола Уилана, который отбывает наказание в России, и созвонился с его родителями, сообщила пресс-служба Белого дома.
«
"Сегодня во второй половине дня президент провел частную встречу с Элизабет Уилан, сестрой неправомерно удерживаемого американца Пола Уилана, чтобы обсудить продолжаемую администрацией работу над его освобождением из России", - сказано в релизе.
Во встрече принимал участие советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Сразу после встречи президент позвонил родителям Пола Уилана", - добавил Белый дом.
Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытает договориться с Россией о его обмене.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Уилан потребовал от Байдена действий ради его освобождения, пишут СМИ
26 декабря 2023, 05:55
 
В миреРоссияСШАПол УиланДжо БайденДжейк СалливанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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